世界童軍聯盟秘書長艾倫達維（Ahmad Alhendawi）今天在社群網站發文表示，今年在韓國新萬金海岸舉行的童軍大會遭逢「不合時宜的洪水、史無前例的酷暑，甚至還有颱風逼近」，「這也是世界童軍聯盟超過百年歷史上首次遭遇這種複合性挑戰」。

艾倫達維對這次集結了158國的活動因極端天候影響必須畫下句點表示遺憾，主辦單位最終以與會人員的健康與安全為最優先考量，決定將所有人員轉移至其他地區。

但他也強調，這次童軍大會在過去一週所學到的經驗是「恢復能力」，「我們將以其他挑戰來克服這次挑戰，延續童軍大會精神」。

據韓國行政安全部提供資料，今天起預計協助來自156國共3萬7000多名代表團成員轉移住宿地點，千餘輛巴士根據代表團國籍區分，分別前往京畿道、忠清南道、首爾、仁川、忠清北道、大田、世宗、全羅北道等地的128處住所。

為確保移動過程安全，警方也安排4架直升機及273輛巡邏車護送車隊。在剩餘的5天4夜期間，警方將持續負責各地住宿地點周邊安全狀況，並持續舉行童軍體驗活動。

11日原本改於全州舉行的K-POP演唱會再次改至首爾舉行，分散於韓國各地的各國代表團將於當天前往首爾參與閉幕式及演唱會活動，結束後再回到各地住處。

韓國氣象廳預測，颱風卡努可能在10日上午從南部登陸韓國，原在休假中的韓國總統尹錫悅也為此提前一天結束休假，今天回到總統府坐鎮盤點童軍大會及颱風應對工作。（編輯：韋樞）1120808