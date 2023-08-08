徐文通（二排右四）與關廠同事一起參加桃竹苗分署開辦的空調機電中高齡職訓，學習第二專長，順利成功轉職。（桃竹苗分署提供／蔡明亘桃園傳真）

徐文通參加桃竹苗分署空調機電班職訓成功轉職。（桃竹苗分署提供／蔡明亘桃園傳真）

勞動部推出中高齡者及高齡者就業促進計畫，曾於知名面板廠工作的徐文通，因公司突宣布關廠，讓他在50歲面臨失業困境，藉勞動力發展署桃竹苗分署開辦的中高齡職訓專班，學習第二專業，不僅結訓前取得乙級證照，現更在中科院擔任技術士，與他一起參訓的同事，也都順利轉職，重啟第二人生。

某知名面板顯示器大廠因資不抵債，2019年宣告破產關廠，在龍潭廠擔任設備工程師的徐文通，任職23年原以為可以做到退休，卻在50歲時突被解雇，面對中高齡失業，感到非常擔憂，桃竹苗分署主動出擊，於2019至2020年針對這波遭解雇的員工開辦中高齡專班，共106人參訓，培養第二專長。

徐文通表示，他參與空調機電實務專班，經歷900小時訓練，感謝訓練師耐心指導，讓他這個門外漢，能熟練應用冷凍空調設備節能管理、機器設備試車調整、組裝維修和維護保養等相關技能，結訓前更順利考取冷凍空調乙級技術士證。

結訓後，徐文通憑藉面板相關資歷及空調機電雙技能，順利進入中山科學研究院材料暨光電研究所，擔任技術師，負責通信光纜光電轉換器的維修與更換工作，已穩定就業超過2年。他鼓勵中高齡朋友別自我限制，更不要輕視自身就業能力，只要勇於學習，加上豐富工作經驗，同樣也能在新職場嶄露頭角。

訓練師李居芳分析，中高齡者擁有穩定性高、配合度佳等特質，且相較於年輕人更具耐心，因此非常適合從事機電設備維護或物業巡檢工作。近年來，冷凍空調產業對技術檢修與維護人力的需求持續增加，若企業能充分運用中高齡員工的特質與經驗，將獲得一支不可多得的生力軍。

桃竹苗分署長林淑媛表示，為落實「中高齡者及高齡者就業促進法」，提升中高齡者勞動參與，促進高齡者就業，勞動部訂定中高齡者及高齡者就業促進計畫，自今年起為期3年，預計每年至少增加10萬名中高齡者及高齡者勞動力。而徐文通正是透過客製化高齡訓練專班，免費參訓，提升專業知能，爭取到再次融入職場的機會。

林淑媛說，若想進一步瞭解相關措施，可至勞動力發展署網站「中高齡者及高齡者就業服務」專區，查詢相關資訊，而有就業需求的中高齡及高齡朋友，更多求職求才服務活動訊息、職缺資訊，可就近洽公立就業服務機構提供協助，或上台灣就業通網站查詢，也可撥打免付費客服專線0800- 777-888，由客服專人提供諮詢協助，相關職訓課程可至桃竹苗分署官網查詢或洽詢(03)4855368分機1602-1641。