微信公眾號「 中國駐菲律賓大使館」8月8日發布消息，中國大陸駐菲律賓大使黃溪連向菲外交部副部長拉紮羅表明中方在仁愛礁問題上的立場，強調菲方執意衝闖仁愛礁附近海域，中方不得不作出必要反應。

大陸駐菲大使館稱，中國駐菲大使黃溪連7日會見菲外交部副部長拉紮羅。黃溪連闡述了中方在仁愛礁問題上的一貫立場，介紹了近期仁愛礁事件原委，強調一段時間以來，菲方一再採取破壞既有共識、挑戰管控現狀的單方面行動。為預防海上意外事件，中方通過多管道向菲方一再表達嚴正關切。菲方不顧中方的一再勸阻和警告，執意派出船隻衝闖仁愛礁附近海域。在此情況下，中方不得不作出必要反應，中國海警依法實施適度措施。

黃溪連強調，今年初，兩國元首就通過對話協商妥善處理分歧達成重要共識。希望菲方與中方相向而行，切實落實兩國元首共識，停止一切單方面行動，避免局勢升級甚至失控。採取炒作戰術和引入協力廠商勢力不僅於事無補，只會使事態更加複雜化。中方已多次向菲方建議就如何管控仁愛礁局勢進行商談，這充分體現中方管控仁愛礁局勢的誠意。中方一直在等待菲方回饋，希望雙方盡快啟動商談，共同維護有關海域和平與安寧。