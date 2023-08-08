全球進入後疫情時代，今年5月1日指揮中心也解散，國人關切行政院8400億防疫紓困特別預算怎麼花？國民黨立法院黨團今天舉行「防疫紓困8400億預算花光光」記者會，揭露截至今年5月底防疫紓困預算還剩196.82億元，沒想到6月時衛福部以「疫情防制所需經費不敷」為由，申請跨部會流用180億元；交通部則流用11.04億，總計191.04億，黨團首席副書記長李德維質疑，民進黨為何要趕在六月底前要把錢花光？疫情都已消散，「衛福部為何還要消化預算？請審計部一定要查清楚！」

李德維說，立法院通過預算，不代表就必須消耗殆盡，把錢花光。人民的血汗錢要用在刀口上。但是6月19日行政院的函示，衛福部提到因應採購抗病毒藥物、辦理檢驗診斷及隔離治療相關經費不敷，因此要經濟部所列支應180億元流用。

另外交通部則以疫情減免航空相關產業之降落費等補貼缺口為由，也要經濟部流用11億400萬，等於行政院允許經濟部在6月將191.04億撥給衛福部、交通部「消化預算」。

李德維痛批，根據審計部統計，今年5月底防疫預算還剩196.82億元，而疫情早已成為人民生活一部分，指揮中心也在5月1日取消，衛福部卻還用疫情經費不敷為由，挪用經費，實在可疑！

總召曾銘宗則痛批，紓困預算一加再加到了8400億元，卻大手筆亂花，毫無章法可言。因此曾要求審計部進行專案查賬，追究財務責任，如有不法趕快移送法辦。

而根據審計部監督中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算歲出執行情形，累計實現數和預付數已達約8335億，等於只剩58.22億。