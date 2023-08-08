地政局長汪禮國帶頭做公益捐出熱血。（地政局提供）

今天8月8日是一年一度的父親節，新北市地政局辦理「新北地政 熱血防詐」捐血活動，由局長汪禮國親自帶頭做公益，挽起袖子捐出熱血，同時與新北市地政士公會、新北市不動產開發商業同業公會一起宣導雙地政士制度來防止詐騙，汪禮國也希望，未來能固定在父親節辦理這樣的活動，結合宣導與公益，變成例行性的工作。

汪禮國表示，有鑒於現在很多詐騙已經擴展到不動產，所以想藉由捐血活動來宣導不動產防詐的作法，除了不要聽信任何人要求的過戶行為、有問題立刻報警外，地政局的地籍異動即時通也可以讓民眾在不動產有移轉、登記時，可以第一時間得到情報，此外還有地政士公會推動的雙地政士制度，可以協助民眾在買賣過程當中不會受騙。

汪禮國強調，之所以透過捐血來合併宣導不動產防詐以及雙地政士制度，是因為地政局還是需要做一些社會公益就像ESG一樣，透過9個地所同步辦理捐血，一起來做公益，因為現在也滿缺血的，所以也希望未來如果可以，將固定在8月8日父親節這天，來辦理這樣的捐血宣導活動，讓它變成一個例行性的工作。

新北市地政士公會理事長潘惠燦表示，地政局除了宣導地政相關政策，例如平均地權條例，在防止詐騙方面也很認同雙地政士的推行，這個制度確實可以幫助民眾在不動產的交易上減少糾紛也能防止詐騙，保障民眾的財產權益，所以新北市很積極推廣雙地政士制度。

新北市不動產開發商業同業公會理事長廖志鴻也說，公會一直以來都支持政府所有公益性的活動，像是在3年疫情期間，共捐出了1270萬現金給新北市好日子愛心大平台，而地政局主辦這個捐血活動是非常有意義的事情，特別是現在台灣進入高齡化社會，缺血的情況也非常多，所以與地政局一起響應這樣公益活動。