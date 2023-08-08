橫山鄉的模範父親黃木煌（前排右四）子女均有成，任職各大企業。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

尖石鄉模範父親馬賽．穌隆（前排左四）與妻子育有4子2女，在他的潛移默化下，長子及次子皆在部落服務。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

為慶祝父親節，新竹縣長楊文科全縣巡迴頒發「明道宏倫」木匾，近日來到芎林鄉、橫山鄉及尖石鄉，表揚3名模範父親，其中芎林鄉的黃興浪擅長竹編，致力傳承傳統工藝。尖石鄉的馬賽．穌隆擔任司馬庫斯部落頭目，協助部落發展。橫山鄉的黃木煌教育子女有成，退休後仍熱心公益。

芎林鄉87歲黄興浪從小跟著父親學習農務及竹編，為了讓傳統工藝不失傳，他也會到紙寮窩造紙工坊開課教授竹編技藝，縣長楊文科一一細數黃興浪擅長的竹米篩、竹籮、菜籃、米籮、斗笠及魚簍等竹編工藝品，並稱讚他的手藝「非常了不起！」

63歲的馬賽．穌隆出生在很晚才有電力輸送並建設公路、人稱黑色部落的司馬庫斯，因家境困苦無法升學，馬賽．穌隆從小跟著兄長、老頭目、部落耆老學習工作、認識部落，並一直留在部落服務，目前已擔任頭目11年。

馬賽．穌隆與妻子育有4子2女，在他的潛移默化下，長子及次子皆在部落服務，共同經營事業及教會事務，小兒子及次女則分別就讀玉山神學院研究所及關渡基督學院研究所，子女們都想服務鄉里，從事神職服侍教會，延續父親服務部落的初心。

橫山鄉83歲模範父親黃木煌為農家子弟，在五峰國中擔任會計，工作31年後退休。他與妻子育有3女1男，均事業有成，不僅有復健師、檢驗師，還有子女是電子公司負責人及任職工研院秘書。黃木煌退休後仍投身公益，擔任横山社區長壽俱樂部委員及橫山老人會會長，積極為長者爭取福利。