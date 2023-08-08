基隆市政府首次與台灣觀光旅遊聯盟總會合作，將於8月19日、20日在基隆港東岸旅運中心舉辦「基隆2023超跑嘉年華」。基隆市長謝國樑表示，希望以此為起點，效法新加坡、澳門、摩納哥等城市，用賽車活動行銷基隆市。

謝國樑表示，全球有許多城市都透過賽車運動來行銷城市觀光及產業，如亞洲的新加坡、歐洲的摩納哥等，這次基隆市首次與台灣觀光旅遊聯盟總會合作，舉辦這場「超跑嘉年華」活動，希望能夠以此為出發點，結合基隆的山海美景與超跑運動賽事，帶動觀光及相關產業的發展。

基隆市政府交通處表示，這場兩天的活動包含了「超跑靜態展示」、「直線加速動態秀」、「小小超跑體驗」及與基隆市委託行商圈發展協會共同規畫的「基隆在地特色市集」，希望吸引各地的車迷來到基隆市，體驗超跑魅力同時，也能促進基隆的觀光相關產業發展。

台灣觀光旅遊聯盟總會創會總會長吳敏表示，她農曆年後向謝國樑提案時，原本以為謝會想推動越野賽事，沒想到謝國樑一口就承諾在市區舉辦最吸睛的直線加速賽，她深為謝國樑的魄力及行動力折服，也希望能藉此讓基隆的美好更為國人所熟知。

市府交通處也提醒民眾，為配合這次活動，基隆市中正路信一路口到義一路口之間，將會在活動期間進行兩個時段的封路管制，包括8月19日將自上午8時到下午6時，20日則自上午8時到下午5時，屆時車輛將改道義一路，中正路北向車道也將維持3車道通行。

由於活動地點停車空間有限，交通處強調，希望民眾能夠多利用大眾運輸工具，或是將車子停放在西三停車場，市府將安排接駁車來往西三停車場及活動會場。