蔡英文總統日前表示自己「沒有債留子孫」，並指前任總統馬英文8年執政增加1兆多億的債務，她做7年總統才4000多億。對此，臉書粉專「工程師看政治」（下簡稱工程師）列出種種事蹟，並質疑蔡為何可以將是非黑白完全顛倒，並直呼很懷念馬政府時期的各大小官員。

工程師昨（7）日在臉書指出，蔡政府過去說要蓋20萬戶社宅，實際上僅完工不到2萬戶的情況下，賴清德加碼到30萬戶，還籲「請勿用不實資訊抹煞為居住正義努力的執政團隊」。在過去4次大停電、無數次小停電，還有好幾次在大限電刀口邊緣徘徊的情況下，賴清德說我們「不缺電，是綠電不足，備轉容量率大概在15%左右」。

此外，工程師也提到，在對中貿易依存度從2015的39%上升到2020的43%，且2022年大陸對台灣出口總額年增4.2％的情況下，賴清德說「台灣跟中國貿易逐年下降」。在imB詐騙集團官商連結到民進黨高層＋豢養立委＋台南黑金/賄選/88槍＋柯建銘兒子收毒包不起訴的情況下，賴清德說「政府關注系統性詐騙，未來會持續打擊黑金槍毒詐」。

工程師列出上述事蹟，並感嘆打開電視，就可以看到滿坑滿谷的謊言，越胡扯就越多人支持，現實跟理想幾乎完全相反，到底是誰出了問題？為什麼越重要的位置，人們對誠信的要求就越低？「尤其是總統，為何她可以將是非黑白完全顛倒？」

工程師表示，他懷念馬政府的各大小官員，雖然未必表現良好，但至少多數都有基本操守，若不方便透露消息，可以暫時不說細節，但就他印象所及，鮮少有說謊、抺黑的事發生，馬英九本人如此，他提拔的羅智強與徐巧芯，到今天也是如此。就算有違法亂紀的行為，只要浮上檯面，也是立時處理，不會在後來偷偷升官，缺點不能說沒有，但至少整個馬政府是在一定的基本要求上往前走。

「不知道從什麼時候開始，扯謊變成政治的標準作業程序」，工程師說民眾司空見慣，習以為常，大家都見怪不怪，誠實不再是個典範，好像不正常才是正常，正常才是不正常。工程師認為，民眾若在意低薪、想要救回政治，先設法讓不說謊的人能生存下去，若政壇只剩騙子，關心政治就不再有意義。