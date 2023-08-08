香港知名樂團「溫拿五虎」，由譚詠麟、鍾鎮濤、陳友、彭健新、葉智強組成，至今縱橫歌壇50年，不過日前於香港紅館舉行《溫拿情不變說再見演唱會》時，宣告未來不再舉行合體演唱會，正式向粉絲道別，這場極具代表性的演唱會，吸引不少藝人前往，現場可說是星光熠熠，包括邱淑貞和老公沈嘉偉，以及關之琳等人都到場朝聖，不過關之琳一張未P圖照流出，立刻引發網友熱議。

「溫拿五虎」一開場就演唱多首歷年金曲，平均年齡72歲的五位團員在台上賣力演出，讓台下歌迷聽得如癡如醉，最終以《千載不變》一曲為50年的歌唱生涯劃下完美句點，最後五位團員搭肩站在台上，向所有支持他們的粉絲道別，原定跟粉絲約好每隔五年就要合體舉行演唱會，但礙於年事已高才做出這番決定，讓所有人相當不捨。

關之琳被拍到身材些微發福，面容略顯老態。（圖／橙酱西柚微博）

邱淑貞身材不僅依舊火辣，膚質也相當白皙，可見保養得相當好。（圖／橙酱西柚微博）

而「溫拿五虎」這場告別演唱會，吸引演藝圈許多藝人前往觀賞，包括梁家輝夫婦、邱淑貞及老公沈嘉偉等人都到場朝聖，其中，「電眼女神」關之琳也被捕捉到到場觀看的身影，只見她當天打扮相當樸素，但不知道是服裝還是拍攝角度問題，身材明顯看起來有些發福，加上由於是未P圖照，不僅面容略顯老態，膚色看起來也相當暗沉，相較邱淑貞身材依舊火辣，臉上不見歲月留下痕跡，讓關之琳慘遭網友毒舌批評：「看起來和普通人没什麼區别」。