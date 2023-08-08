第7號颱風蘭恩今天生成，卡努颱風仍存在，目前洋面上雙颱共舞；東太平洋的四級颶風朵拉周末可能跨越換日線，成為西北太平洋第8號颱風。氣象專家彭啟明直言，3颱不稀奇，不過靠得近的會「跳探戈」，如果時間配合得好，「要拚5颱也不是沒機會」。

彭啟明在臉書發文指出，太平洋很大，空間很夠，颱風季最密集期各種系統都會發展。他貼出一圖表示，大家習慣說3颱共舞，不過靠得近的會「跳探戈」，「這個距離不是人與人的距離，而是一千公里左右」；距離遠的會獨自搖擺。

彭啟明直言，3颱不稀奇，2015年9月曾經有4颱案例，「甚至時間如果配合得好，一個剛生成、一個快消散，要拚5颱也不是說沒機會。」

蘭恩颱風今上午生成，向西轉西北，未來5天皆在日本東南方海面；另外在東太平洋生成的颶風朵拉，周六（12日）左右將跨過換日線，將成為西北太平洋第8號颱風。兩個颱風對台灣天氣皆無影響。