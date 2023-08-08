行政院院會6月15日通過加拿大全牛齡牛肉開放進口，外界多抱疑慮，國民黨立委林為洲今更召開記者會揭露，加牛查場是加拿大政府為台灣客製化。他說，現今開放的為全齡的牛（UTM＋OTM），只查非SRMs化製場及以UTM牛為主的屠宰場、肥育場，顯然畫錯重點。對此，他函請行政院撤回「美國及加拿大牛肉及其產品之進口規定」公告，且應加派消費者代表隨行重新查場，另也函知監察院，籲請調查本次查場的公務人員或行政機關之工作及設施，是否有違法失職情事。

林為洲指出，進口牛肉管理並非針對prion偵測，主要在於該國家對於SRMs之管理，包含SRMs切除、廢棄、處理之過程是否符合規定，而今30個月齡以上的加牛要進口來台灣，食藥署派員去查場，但查場根本沒落實，因為並沒有去看SRMs化製場。他說，加拿大政府安排的查場，雖官方皆稱具SRM化製，但實際到場，業者說自己是不具SRM的化製場，難道加拿大駐台北貿易辦事處告訴我們說不是，我們就這樣任由加拿大官方擺佈嗎？

林為洲痛批，加拿大官方不僅公然說謊、瞞騙我方代表，而我方人員查核行為僅是徒具形式、過場而已。

林為洲指出，一家叫JBS的屠宰場，是加拿大牛肉產品總輸台量第一名。但該場2018年查場時發現缺失，2022年查場又發現同樣的缺失，雖然加拿大政府稱確認場家所提改善措施，但同一個場，4年前跟4年後問題都一樣，卻重複發生同一缺失，要如何相信加拿大牛肉安全衛生作業？如此嚴重食品安全衛生的缺失，若依據食藥署署長吳秀梅所說，開放30月齡以上牛肉後將採一般抽批查驗，然而一般抽批查驗抽驗率是2到10％，這有代表性嗎？我們要接受嗎？

林為洲提到，食藥署於2017、2018、2019及2022年皆去加拿大查場，但是未對各受查廠追蹤複查上次缺失改正結果，且不只複查沒落實，還被安排去查另一家牛肉產品完全沒有輸台的Harmony屠宰場。他說，不禁令人懷疑，加拿大牛肉產品總輸台量第3名之屠宰場此次未列入查核工廠，因此安排未曾查核之Harmony屠宰場，是否意味著該第3名的屠宰場「Cargill Limited 牛肉工廠」在「108加牛報告」也有類似衛生安全情事重大缺，尚未改善。

衛福部長薛瑞元稱「因狂牛症病牛在化製或死亡之後，可能又進入食物鏈，所以要看其處理死亡牛隻的過程，是否會把高風險物質給移除」。對此，林為洲說，高風險物質就是SRMs，所以既然知道移除掉SRMs及飼料廠如此重要，為什麼我們沒有被安排查核處理的SRMs化製場及飼料廠，而是查核一般的化製場及肥育場，為了全民健康及食品衛生安全，衛福部可以接受加拿大政府這樣的安排嗎？難道是上層施壓嗎？

林為洲最後強調，2017至2019年查核為UTM牛，2022年查核仍以UTM牛為主，而現今開放的為全齡的牛，是UTM加上OTM，「只查UTM，顯有畫錯重點」。而加拿大政府也說，該國牛籍資料要到2025年才會建置完成，現在開放進口，恐危及全民健康，故再三呼籲並發文函請行政院撤回「美國及加拿大牛肉及其產品之進口規定」公告，且應加派消費者代表隨行重新查場，另函知監察院，籲請其調查本次查場的公務人員或行政機關之工作及設施是否有違法失職情事。