兆豐台灣ESG永續高股息等權重ETF基金研究團隊表示，市面上台股高股息指數眾多，最新型態的高股息指數是結合「永續」+「高股息」+「等權重」的三大優勢，讓投資人擁有現金流的同時，也不會錯過資產成長的黃金期。

善用高股息等權重配置的ETF切入市場，作為存股的核心資產配置部位，不論景氣動盪，長期追求收益與報酬機會。自2017年5月5日至2023年6月2日止，臺灣ESG永續高股息等權重指數年化報酬率15.76％，年化殖利率5.96％，相對優於台灣加權股價指數。

兆豐台灣ESG永續高股息等權重ETF基金研究團隊表示，台灣擁有許多經典企業，配息維持優良的配發股利紀錄，同時，許多公司營運表現優異、具高成長性，以及連續配息年度超過15年以上等優勢，相對吸引愛息族的目光。若由這類配息狀況較佳的永續高股息組成的指數，透過等權重達到均衡，呈現相對亮眼的報酬成果。臺灣ESG永續高股息等權重指數，每年4月、10月進行成分股調整為等權重比例定審，追蹤指數依照「台灣永續評鑑、現金股利、財務穩定度、動能、市值指標」等條件篩選，選取股利率排名前50名的股票均等配置。

兆豐台灣ESG永續高股息等權重ETF基金研究團隊表示，2023年下半年開始反應2024年企業獲利，同時選舉行情起跑，台股表現將相對強勢，預計在大選前台股維持多頭格局，行情有機會再續勢衝刺，若整體經濟不發生系統性風險，台股市場接下來下半年市況將保持樂觀看好。

兆豐台灣ESG永續高股息等權重ETF基金即將於8/15～8/18展開募集，證券代碼為00932，銷售機構：兆豐證券、中國信託證券、元大證券、元富證券、合作金庫證券、國票證券、第一金證券、統一證券、凱基證券、富邦證券、華南永昌證券、群益金鼎證券或洽兆豐投信，只要新台幣15,000元即可一次網羅台灣永續股息資優生。