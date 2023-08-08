宇隆累計今年上半年合併營收為15.75億元，年減10％，營業利益1.95億元，稅後純益2.33億元，年減33.62％，EPS達3.86元，低於去年同期5.81元。

宇隆表示，第二季在汽車類客戶的拉貨力道回溫，醫療類受惠於全球糖尿病及減重藥物注射市場需求，帶動客戶自去年第四季起訂單追加積極下，創造汽車、醫療單季業績季增16％、4％，貢獻兩岸生產基地保持良好產能嫁動率，在產品組合優化、生產製程效率化等展開下，創造2023年第二季毛利率30％、營業利益率12％、歸屬於母公司稅後淨利率17％，皆較第一季表現明顯增加。

宇隆自結2023年7月合併營收2.74億元，月增4％、年減3.94％，主要受惠於聯合汽車電子，及BorgWarner等汽車類客戶內銷中國市場訂單動能復甦，尤其是傳動系統相關關鍵零組件需求，更為強烈。

因步入汽車產業傳統暑休淡季下，宇隆累計今年前七月合併營收18.49億元，年減9.15％。

展望今年第三季，宇隆維持審慎樂觀看法。以目前在手訂單來看，受惠於中國、歐洲、美國等主要新車銷售市場回升，帶動汽車類內銷、外銷的出貨表現提振，加上醫療類訂單需求穩健貢獻，齊步堆疊公司今年整體營運，有機會繳出逐季走高的成績單。

至於宇隆醫療類新客戶新訂單的斬獲成果，也即將展現，目前專注應用於手術器械類的精密零件開發，預計今年下半年將完成產線規劃，明年進入試量產，為公司未來營運增添新動能。

不僅如此，公司在自主品牌TUF ONE行星減速機業務方面，看好智慧製造及工業4.0相關應用的需求趨勢明確，明年仍將持續以提升品牌力為重心，預計規劃完成台北國際工具機展、德國漢諾威工業展、台北國際自動化展等專業參展計畫，目前也少批量客製化生產與推動新機型驗證中。

宇隆將持續掌握客戶訂單與出貨排程、彈性調整產能配置，有望隨著主要客戶未來放量下，催動公司各生產基地良好產能稼動率表現，進而堆疊公司未來營運正向成果。

宇隆落實ESG永續發展不留餘力，不僅持續關注歐盟碳邊境稅及碳權等相關議題，且自2022年起，已開始參與國際碳揭露計畫（CDP），2023年進行全員培訓，自行收集碳盤查數據，並規劃2024年委由外部第三方核查。

而在碳權作業上，預計2024年第一季將於台中港科技產業園區建立第1座綠建築，已規劃建置太陽能再生能源系統，待台中新廠落成，即可啟用，凸顯宇隆主動承諾未來所有新設廠辦都，都必須實行綠建築理念。