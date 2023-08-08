楊敬敏出現在林書緯的IG限動，引發外界聯想（翻攝自網路instagram）

P.League＋連兩季獲選年度MVP的楊敬敏因為出軌醜聞，今年6月中公開道歉，卸下球員工會理事長職務，決定離開球場「回歸家庭」。如今外傳楊敬敏有可能在開季回歸，球迷看見他出現在新北國王後衛林書緯的IG限動，兩人似乎一起訓練。

楊敬敏去年以38歲之齡獲選年度MVP，場均21.2分是本土球員榜首。本季楊敬敏控制上場時間，輸出降到14.8分，但他仍是「國王禁衛軍士官長」，今年6月成功連莊MVP。畢竟國王隊太強了，多達5人擠進年度前兩隊。

獲獎不久的楊敬敏就在網路遭人踢爆和女球迷出軌，他結婚多年育有兩子，個人形象重挫。國王球團當時聲明：「關於網路上近期針對楊敬敏傳言，新北國王高度重視，楊敬敏深刻反省，宣布即日起自請離隊，回到家庭彌補與家人的關係。新北國王感謝他過去貢獻，也會協助他修復家庭關係。」正逢PLG休兵期，沒有對賽事造成影響。

楊敬敏當時的IG貼文沒有直接評論出軌傳言，但他坦承自己犯錯，向球團與所有球迷致歉。「對於個人近期發生的事件，造成家庭、聯盟、球團、工會甚至是整個社會帶來難以彌補的巨大傷害，內心深表歉意，很抱歉讓大家失望了。」楊敬敏最後也提到「籃球我會想念你的」，讓外界認為他還有意回歸。