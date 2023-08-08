批賴清德「敵人朋友」説，朱立倫嗆：民進黨讓台灣兵凶戰危。

國民黨主席朱立倫8日至基隆陪同基隆市立委參選人林沛祥掃街造勢，被問到副總統賴清德的「敵人朋友」做選擇的說法，朱罕見動怒表示，就是民進黨讓台灣「兵凶戰危」，被列為世界上最有可能爆發戰爭的地區，如果再讓主張台獨的賴清德當選，就可能真的導致兩岸爆發戰爭。而被問到選舉整合部分，朱立倫僅回應會團結一切可團結的力量，繼續努力合作，不多做回應。

朱立倫8日至基隆替同黨籍立委參選人林沛祥合體掃街拜票，首站先前往七堵慶濟宮參拜。朱立倫受訪先被問到總統大選合作議題，是否會跟民眾黨主席柯文哲合作等，對此朱立倫僅表示會團結一切可團結的力量，繼續努力，且在兩岸和平的立場與民眾黨並沒有太大差異，應能有合作空間。

後被問到有關副總統賴清德指出這次選舉是在敵人和朋友間做選擇，朱立倫罕見語氣嚴肅表示，今天就是民進黨執政才搞到台灣兵凶戰危，也讓台灣變成全世界最有可能爆發戰爭的國家，如果再讓「台獨金孫」賴清德當選，這不就實現讓兩岸爆發戰爭的結果？

朱立倫強調，兩岸可能爆發戰爭這不是只有國人的擔憂，也是國際友人的最關心的，賴清德應該要好好去向世界解釋他要怎樣不讓兩岸爆發戰爭危機，但看到他的回應還是堅持台獨，這應該就是他的主張。