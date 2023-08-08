台積電美國亞利桑那州廠目前遭遇挑戰，因熟練裝機人才不足，已宣布4奈米製程量產時間，將由2024年底延後至2025年，此說法卻引發亞利桑納州最大工會的不滿，批評這只是台積電想要引進低薪勞工的藉口。美國科技媒體9to5Mac披露，台積電想為大約500名台灣勞工辦理簽證赴美，但亞利桑那州的工會已開始請願，他們要求聯邦參議員和眾議員擋下這些台灣人的簽證。

報導指出，台積電考量美國當地缺乏有經驗的裝機工人，另打算派遣約500名有經驗的台灣工人赴美協助，此舉動卻引起亞利桑那州最大工會反彈，批評台積電將延後投產的問題歸咎於美國工人，既不準確，又冒犯美國工人。沒想到風波越演越烈，報導稱美國工人團體找上國會議員，要求美國政府停止核發工作簽證給台灣勞工。

報導提到，亞利桑那州貿易469工會已發起請願，他們要求阻止發放工作簽證。工會表示，為了避免台積電亞利桑那廠的美國工人被外國人搶走工作，想阻止發放500名EB-2的工作簽證。

請願書內容提到，台積電不尊重美國勞工，將利潤置於勞工安全之上，批評台積電故意扭曲亞利桑那州勞動力素質、技能和經驗，而且用外國建築工人取代亞利桑那工人，明顯違背《晶片與科學法案》為美國勞工創造就業機會的初衷。

根據規定，從台灣赴美的台積電員工，需要EB-2簽證才能合法入境工作。獲得此類簽證的對象須在科學、藝術或商業方面表現具有「卓越能力」。