夏天到不少人會開電扇降溫，一名男子習慣用腳趾按壓電扇開關，問其他人是否和他一樣都是用腳趾開電扇？貼文讓一票網友共鳴＋1，並搞笑地說「離地30公分以內的開關一律用腳」，但也有人說新式的電扇都有附遙控器，根本不需動到腳趾。

原PO今（8）日於PTT八卦版指出，家裡電燈開關或其他家電，都是用手按壓開關，唯獨電扇的開關設計在底座，用手還得彎下腰，若是用大腳趾按壓開關就方便多了，他問「一般人是用腳開電扇的嗎？」

貼文吸引大票網友＋1，「在底座就是給你踩的啊不然勒」、「大家都一樣啦！按鈕在底座當然用腳啊」、「離地30公分以內的開關一律用腳」、「用腳啊！我肚子太大彎不下去」、「用腳就是舒服」、「按鈕在底盤的，貓都會關電扇了」、「一堆開關按鈕做的比球還大，就是讓你用腳踩」。

另也有少數人說現在的電扇都有附遙控器，根本不需要用腳趾，「現在新的電電扇都有搖控了吧」、「現在都變遙控器了」、「不是現在都有遙控器的」、「用遙控才是科技」；但也有人說遙控器容易弄丟或損壞，「遙控器很容易弄丟，最後還是用腳」。