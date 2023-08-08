豬哥亮即將重出江湖！謝金晶跨時空與老爸豬哥亮合體拍攝新廣告《開始鑼888麻將賓果大賽》即將登場！謝金晶日前受邀擔任麻將賓果賽事大使，與大哥謝順福攜手拍攝廣告，一手包辦幕前幕後的謝金晶開心分享廣告腳本與創意發想。表示能趕在父親節完成廣告拍攝，是靠著父親託夢啟示，也謝謝父親保佑大家工作順利！

豬哥亮女兒，謝金晶。（圖片來源：開始鑼提供）

獲邀擔任麻將賓果賽事大使的謝金晶，趕在父親節前夕，宣告《開始鑼888麻將賓果大賽》廣告即將曝光。謝金晶表示，此次拍廣告的腳本與創意，都是與哥哥一起構思發想的，這也是第一次身兼幕前與幕後演出，期間雖然遇到許多問題，但很開心都跟老哥一一克服。這次與老爸透過AI科技運用穿越時空合體，也讓她想起七年前與老爸首次合拍廣告的點點滴滴，心中有著許多感觸，也有著滿滿的思念！

謝金晶88節追憶豬哥亮 父女AI合體拍麻將賓果大賽廣告（圖片來源：開始鑼提供）

謝金晶紅色造型為麻將賓果賽事大使拍攝活動廣告，謝金晶說拍攝廣告當天，腦海不斷的浮現過往與老爸的回憶，心中也不斷的跟老爸說如果覺得創意不夠，請直接給提示，結果廣告拍攝十分順利，被導演NG的次數也不多，讓拍攝進度大超前。豬哥亮長子謝順福則說籌拍廣告期間，父親經常來夢中，提示所喜歡的造型，為此還將先前已準備好的造型服，完全捨棄，商請老爸身前御用的造型師連夜訂製，在拍攝廣告當天熱騰騰的直接送到片場。而為了將豬哥亮聲音逼真還原，謝順福還特別飛到廈門以AI科技進行比對找出最貼近老爸的聲音，希望有最完美的呈現，此外，謝順福也透露拍廣告當天進片場前，才剛下車即看到路邊老爸的海報，父子四目對望，當下心想這太巧合了，回想進行籌備廣告拍攝期間，老爸經常入夢，拍攝現場又碰巧的看見老爸昔日的海報，感謝冥冥之中老爸的安排！

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今日適逢父親節，謝金晶表示，「有一年父親節當天剛好老爸錄製節目，我到電視台趁老爸錄影空檔，邀請老爸在電視台樓下的餐廳一起享用義大利麵，父親看到我手寫的父親節卡片，認真的看著開心笑不停，那晚我們父女聊了很多，屬於我們倆的時光，老爸好心情的將麵全吃光，我們父女很開心笑稱這是燭光晚餐，這個美好回憶我會永遠的珍藏心中」，謝金晶並說，「過往每到父親節，我送的禮物，老爸都很捧場，開心的穿著我選的運動外套與烹飪的綠豆糕，他的貼心總讓我感到很幸福」！謝順福說，「曾經在父親節送老爸手錶，老爸以不要浪費錢為由，要我退掉，反而父親還買好幾支錶送我們全家，至今讓我仍感受到濃濃的父愛」！謝金晶說，「感謝父親一直保佑著我們，這些年來每每遇到困難時，老爸總是我最強的精神支柱，讓我有勇氣面對挑戰，今年父親節當天會去墓園探望父親，也會帶著廣告初剪帶，與老爸一起欣賞。廣告即將推出，請大家拭目以待」！

（圖片來源：開始鑼提供）