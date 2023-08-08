時代力量今日開「行人大聯盟記者會」，時力黨團主席王婉諭指出，全台每年有3000人死於交通事故、造成50萬人受傷，與民團呼籲各黨總統參選人重視人本交通，並響應820還路於民大遊行。（時代力量黨部提供）

時代力量今日開「行人大聯盟記者會」，邀集罹難者家屬、民團等參與，時力黨團主席王婉諭指出，全台每年有3000人死於交通事故、造成50萬人受傷，光是今年1到5月就有1309人死於交通事故，創下民進黨執政來的同期新高，退回10年前水準，各團體呼籲各黨總統參選人重視人本交通，並響應820還路於民大遊行。

行人零死亡推動聯盟鄭侑青表示，台灣道路常面臨沒有人行道、騎樓被佔用等狀況，行人被迫走在馬路中間，導致台灣一年有400位行人傷亡數字，因此希望民眾站出來，達成行人零死亡的願景；台灣身心障礙者自立生活聯盟秘書長莊棋銘說，全台去年3000多人死於交通事故，為已開發國家的8倍，身心障礙者根本無法順利走在人行道。

罹難者家屬余爸爸也說，他的3歲女兒5月8日在台南斑馬線人行穿越道被汽車撞死，意外改變了他的人生，也引起社會關注，但政府目前改善行人安全的進度還是過於龜速，未從交通工程著手，只是不斷加強執法，完全是本末導致，因此呼籲各界人士站出來發聲。

臺灣青年民主協會理事長張育萌說，監察委員去年就指出，「運輸事故」是長年台灣兒少事故傷害導致離世的首因，交通部統計，平均每日有66位學生因交通事故受傷或離世，但現今學校周遭的交通路口與人行道多數仍存在狹窄或不完善的情況，學生也無法透過選票，要求政府改善交通政策。

張育萌呼籲交通部盤點校園周遭的路段安全，完善營建署「都市人本交通道路規劃設計手冊」工程，將人行庇護島、行穿線退縮、人行道路口外等法制化，同時在城市規畫和政策制定時，主動聽取青年和學生的意見，舉行座談會、問卷調查、在學校或社區舉辦工作坊，確保各年齡層能參與決策。

王婉諭表示，人行空間不足、缺乏人本思維的道路設計、鬆散的駕照管理制度，使台灣成為聞名國際的行人地獄，每年交通事故就需付出超過6000億的社會成本，面對這樣惡劣的環境，台灣需要在乎每一個人的「行人大聯盟」，希望3位總統候選人8月20日上凱道參加「還路於民大遊行」，用行動證明支援行人，時代力量也會提供中南部的遊覽車包車，號召所有支持者，一起上凱道。