今年八月眾多強檔新劇陸續上線！除了引頸期待的Netflix影集《驅魔麵館2：全面回擊》正式上線，台劇《八尺門的辯護人》將原住民、公設辯護人等角色融入其中，兩部影集均成為現正矚目焦點。

除了兩部Netflix影集外，素有「最美童星」之稱的金所炫搭擋前Wanna One與NU’EST成員黃旼炫，出演tvN月火連續劇《無用的謊言》，現在就來看看《無用的謊言》有哪些值得你一看的亮點吧！

＃1 最美童星金所炫攜手諸葛旼炫擔綱主角

今年24歲的金所炫被譽為「國民妹妹」、「最美童星」，從8歲時開始飾演女主角的童年時期，直到2015年她在《Who Are You——學校2015》一人分飾李恩菲、高恩星兩角，演技受到觀眾認可，甚至獲得第8屆韓國電視劇年度STAR獎，之後接演《打架吧鬼神》、《Radio Romance》、《朝鮮浪漫喜劇——綠豆傳》、《喜歡的話請響鈴》女主角，嘗試不同戲路。

即將迎來28生日的黃旼炫，在經紀公司宣佈所屬團體NU’EST暫停活動後，參加《PROUDUCE 101》第二比賽，因對參賽練習生們作出精準分析，擁有如智者諸葛亮的眼光，被網友稱為黃葛亮、諸葛旼炫、黃製作人。最終拿下排名第9名的好成績，以Wanna One限定團體活動。

儘管團體解散回到NU’EST後仍持續帶給大家許多優秀的音樂作品；去（2022）年經紀公司宣佈團員全數各自發展，身為音色富翁的黃旼炫不僅SOLO出道發行個人迷你專輯《Truth or Lie》，也積極跨足《Live On》、《還魂》等戲劇作品。

這次金所炫與黃旼炫兩位高顏值演員，如何透過演技交織出不同火花也讓觀眾非常拭目以待！

＃2 女主角率熙出生就成為謊言獵人

由於女主角穆率熙（金所炫飾演）的媽媽打從懷孕時期就不斷求神問佛，希望各方神明能讓自己腹中的胎兒擁有神奇能力，沒想到果真心誠則靈，率熙從出生開始就擁有辨別謊言的能力，只要對方講的是謊言，率熙的耳裡就會響起鐘聲。在高中時期，率熙受到同學委託鑑定男友心意時，赫然發現自己不用考上檢察官，只要用「謊言獵人」的身份就能賺取大筆財富，因她長大成人後，便在塔羅牌咖啡廳接起委託人的案件，幫助四面八方的人鑑別事情真偽。

＃3 登場就面戴口罩的作曲人金道河

劇中，男主角金道河（黃旼炫飾演）在娛樂圈是非常知名的作曲人，但從頭到尾只為女歌手夏溫（李詩宇飾演）一人作曲，就連獲得最佳作曲人獎時也沒有出席領獎，讓眾人好奇他的真實面紗。各方媒體不得不嘗試跟蹤、偷拍、威脅等方式一窺他的廬山真面目。不過礙於金道河曾被他人誣陷為殺人犯，所以只要踏出家門一定都會戴上黑色口罩或墨鏡。

＃4 男女主角都是足球迷卻針鋒相對

道河為了躲避媒體追逐，選擇暫時搬家到J娛樂公司企劃室長趙宰燦（南賢宇飾演）住家，未料發現隔壁正住著有幾面之緣的率熙，率熙也一眼認出他是上次被誤會社區性騷擾嫌疑犯的口罩男。相對於率熙是曼聯熱血球迷，道河則是利物浦鐵粉，兩支球隊彼此對立，也讓幾家歡樂幾家愁在兩人看球賽時表露無遺，就連PTT鄉民也有感而發表示，「利物浦和曼聯的世仇...各自球迷住隔壁...這好笑」。

＃5 熱門韓劇一定會看到高級包包牆

曾經在《黑暗榮耀》、《絕世網紅》裡出現的包包牆，如今又被搬到《無用的謊言》場景中！在第二集33分20秒處，J娛樂公司企劃室長趙宰燦與愛人視訊挑衣服時，恰巧撞見同公司理事兼所屬作曲家朴武鎮（宋鎮宇飾演），畫面中的場景正是近期熱播韓劇裡不斷出現的包包牆，也讓網友感嘆「包包牆太紅了吧，《黑暗榮耀》、《絕世網紅》，這部也跟上了XD」。

《無用的謊言》開播爆發好評！觀眾讚：男女主角太養眼

從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統來看近一個月《無用的謊言》聲量趨勢，可以發現8月1日《無用的謊言》首播就迎來熱烈好評，其中金所炫出手拯救黃旼炫帥翻全場，網友也表示「剛追完2集好看！男主顏值超高」、「這真的好看」、「男女主角實在太養眼了啊啊啊，平常沒在看劇也有點心動」，網路聲量累積89筆。

想觀看《無用的謊言》，現在只要打開中華電信MOD、Hami Video、iQIYI愛奇藝國際版、friDay影音，7月31日起每週二、每週三晚間22點就能立馬跟播收看囉！

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分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年07月08日至2023年08月06日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『《無用的謊言》』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。