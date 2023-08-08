2013年啟用的全球第一座也是唯一人貓共用的「貓橋，讓人貓一起由車站散步到貓村。（新北市動保處提供）

動保處在猴硐貓村種植一大片貓咪喜愛的貓薄荷，營造動植物多元共融生態，成為民眾假日觀光休閒好去處。（新北市動保處提供）

國際愛護動物基金會2002年8月8日父親節為「國際貓咪日」，提倡用愛心對待貓咪。新北市猴硐轉型貓村，成為國際知名景點，獲CNN評選為《全球六大賞貓景點》之一。動保處表示，猴硐貓村每年吸引約100萬人次遊客前來賞貓，動保處向民眾推廣衛教，也以貓咪為服務對象，提供全方位的守護。

猴硐因煤礦產業沒落，意外成為貓咪聚集的地方，貓隻數量眾多而成為貓村，1位愛貓網友成立了志工隊，改善村內的環境，讓地處偏遠的猴硐貓村成為觀光勝地。猴硐貓村沿途都設有貼心、可愛的路標，提醒民眾避免攜帶動物前往、不建議使用閃光燈拍攝等事項。動保處在猴硐貓村種植一大片貓咪喜愛的貓薄荷，營造動植物多元共融生態，成為民眾假日觀光休閒好去處。

動保處指出，為響應國際貓咪日，父親節當天舉辦為貓咪上色彩活動，50名學童在畫紙上塗鴉為貓咪上色彩，讓學童可以近距離觀察貓咪，了解貓咪習性，建立友善動物觀念。

動保處表示，猴硐貓村每年吸引約100萬人次遊客，動保處向民眾推廣衛教，也以貓咪為服務對象，提供更全方位的守護。民眾如有認養需求，可參考動保處認養專區（https://act-adopt.ahiqo.ntpc.gov.tw）或動保處官方臉書，至新北市各動物之家或認養小棧認養毛寶貝，享有免費辦理寵物登記、絕育補助及終身免費狂犬病疫苗注射等優惠。