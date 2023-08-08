位於桃園市中壢區忠貞市場的一家越南法國麵包店是當地排隊名店，未料近日陸續有人向桃園市衛生局通報，吃完該店越南法國麵包後出現食物中毒、上吐下瀉等症狀，累積至今通報人數已突破422人。桃市府衛生局對此也祭出54萬元罰鍰，檢調單位目前已主動介入調查，引發PTT鄉民熱議。

忠貞市場某越南法國麵包傳食品中毒！14項衛生規範準則未達標

從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統來看近一週「忠貞市場某越南法國麵包」聲量趨勢，回顧整起事件，8月4日可以發現桃園市約60人在8月2日、8月3日購買並食用忠貞市場某越南法國麵包，卻出現嘔吐、腹瀉與發燒等症狀。

經桃園市衛生局前往查核，發現該店有冷凍冰箱溫度不足、病媒蹤跡、作業人員配戴飾品、食材未落實離地等14項食品良好衛生規範準則缺失，據《食品安全衛生管理法》第41條第1項規定，命業者立即停業，限期內需改善環境衛生，經衛生局複查合格同意始能復業，同時呼籲民眾近期若有購買該越南法國麵包，食用後疑似出現食品中毒症狀，應第一時間通報衛生局並前往醫療院所就醫，網路聲量累積641筆。

短短2日通報案件劇增至422人！桃市府衛生局開罰業者54萬元、移送地檢署偵辦

8月5日，截至當日中午12點為止，因食用「忠貞市場某越南法國麵包」導致食物中毒人數劇增至340人，其中就醫人數多達235人。桃市府衛生局說明，據醫院檢測結果，在食物中毒患者身上檢驗出沙門氏桿菌及輪狀病毒，隨後也採集人體、食品、環境檢體共計21件送驗調查，網路聲量也急速攀升至4,432筆。

8月6日，桃市府衛生局說明，截至當日上午10點為止，食用忠貞市場某越南法國麵包通報食品中毒人數來到422人，另針對有症狀民眾發放問卷調查，在243份填答問卷中，有229人出現身體寒顫、發燒、噁心、嘔吐、腹瀉等症狀，經醫院通報有4人驗出沙門氏桿菌。

桃市府衛生局表示，查核時發現業者食材備製場所冰箱溫度不足，蛋黃醬是在家製作完成後常溫送至攤位，疑似於2日、3日製作蛋黃醬前未落實雞蛋清潔，研判業者違反《食品安全衛生管理法》第15條第1項第4款規定，依法處業者新台幣54萬元罰鍰，並依同法第49條規定移送桃園地檢署偵辦，目前啟動東南亞即時食品（冷食）稽查專案，全面稽查市內攤商食品安全，網路聲量也累積4,096筆。

來客量高引發PTT鄉民討論！網驚見1重點：竟然有保險

隨著忠貞市場某法國越南麵包食品中毒案雪球越滾越大，引發PTT鄉民熱烈爭論，「422人才罰54萬喔」、「阿美米干小菜都有用保鮮膜包好」，也有人驚呼2天平日店家竟有這麼高的來客量，「生意太好了吧，這麼多人中招」、「而且是平日就有這樣的來客量」、「我好好奇，到底是多好吃，生意感覺超好」，不過因為該越南法國麵包業者有投保產品責任險，因此將會委由保險公司處理後續賠償事宜，不少人也認為「難得小攤販有保險耶」、「竟然有保險，原來市場管理那麼好喔」、「第一次知道有市場攤販在投保產品責任險欸」、「居然有投保，算良心事業」。

事實上，該間法國越南麵包攤販位於忠貞市場周遭，不僅曾上過電視台美食節目，也是當地非常知名的美食，許多觀光客前往品嚐米干時，也會順道買一份法國越南麵包品嚐。如今傳出食品中毒案，也引發外界高度關注。

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分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年07月31日至2023年08月06日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『忠貞市場某越南法國麵包』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。