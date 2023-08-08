孤「樹」不自賞

全世界最孤獨的樹是紐西蘭的瓦納卡孤樹（Lone Tree of Lake Wanaka，位於南島中西部），是活在湖中的柳樹；韓國也有一棵「孤獨的樹（나홀로나무）」，位於首爾奧林匹克公園的草坪中，昂然佇立在一大片長滿嫩綠或是鋪上皚雪的草地。

台灣的「金城武樹」，周圍是一片翠綠或金黃色的稻田，當然還有絡繹不絕的遊客來拍合照，無論「金城武樹」這名字能否繼續使用，其實都不影響這棵百年茄苳樹帶給大家的寧靜與意境吧！全台陸續出現當地限定版的金城武樹，或是奇樹；有些是大自然給予的，也有的是人為刻意為之。今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查近兩年（2021/8/2-2023/8/1）網路討論度最高的前10名，哪些你還沒去過？

No.10 安全帽樹

彰化縣埔鹽鄉員鹿路三段（靠近番金路口）

2021年因為臉書社團爆紅，位在五金行前方，樹齡近百歲的老榕樹，靠近道路的枝葉卻有「缺角」讓整棵樹像極安全帽；居民透露，造型不是人為刻意修剪，而是車身較高的貨櫃車、大卡車經年累月行經「削」出來，多年下來，樹木造型越來越像安全帽。網友形容「格列佛的安全帽」、「好大的綠帽」，當地永平村長施永玉表示「拖車在前面把樹枝折下來，後面有一台轎車經過，樹枝跳起來砸破車，他有申請國賠，後來縣政府每年撥經費，來做安全的維修。」經過縣府照料，有網友認為安全帽樹變「花椰菜樹」，縣府表示，樹枝垂落影響行車，修剪避免不必要事故。當地人保持樂觀，歡迎遊客繼續來拍照，順手買花椰菜、菜乾等地方農產。

No.9 九龍大榕公

彰化縣竹塘鄉光明路60號

人說獨木不成林，在彰化卻是「一樹成林」，看似一片樹林，其實是源自同一棵超過三百歲的榕樹，十個人張開手臂也無法環抱；樹幹盤根錯節，宛如龍飛翔於九天（九天是天最高處的意思），因此取名為「九龍」。每一條枝幹往四方擴散，往下延伸的氣根有如樹幹的寬度，密密麻麻有如羅網；平貼匐匍於地面，往下紮根後，枝葉再向上生長，形成一座綠色的巨大傘形綠色城堡。綿延約有三千多坪，分佈面積比「澎湖通樑古榕」還大。居民為了保護枝幹，將每根枝幹皆用紅色板子包圍起來，中間以架子、支柱來支撐巨樹。「炎熱夏天走在樹棚下，瞬間進入冷氣房」、「想偷懶的樹，明明就往上生長了幾年，累了才想到將樹幹垂到地上休息」、「盤結糾纏枝幹和飄逸的樹鬚根都是必拍關鍵」。

No.8 阿嬤級鳳凰木

臺南市山上區山上里山上16號

台南府城早期以「鳳凰木」聞名，定為市樹，享有「鳳凰城」美名，五至六月份是花開的火紅季節，山上花園水道博物館密林區的一棵鳳凰木，高達8公尺，大紅花瓣開得嬌豔，限定美景吸引遊客，「太美了！」、「好像一幅畫」。館方表示，這棵鳳凰木是農業局苗圃時期所種植，樹齡已近一甲子，園區沒有太多建築遮蔽，讓它更搶眼，網友覺得「又高又大圓滾滾的這一棵好討喜」、「園區很大但狗狗不能落地，沒有很友善」。除了「阿嬤級」鳳凰木，館方開館以來，文化局規畫種植多樣樹種，同時也包括一批鳳凰花，今年已開始成形，不但為遊客提供樹蔭蔽日，包括快濾筒室前方、送出唧筒室南側的鳳凰花都已陸續綻放。

No.7 龍貓土地公

苗栗銅鑼鄉竹森村9鄰74之1號

這絕對是一個必須仔細找路、用走的打卡景點，藏在稻田中央，200年歷史的田心伯公，因石板屋薜荔攀附，稍微修剪就有了龍貓的模樣，當地人稱它「龍貓伯公」（「伯公」是客家人對土地公的尊稱）。若想近拍有兩條路的選擇，走田埂路可以拍到正面，但田埂土壤有點濕，走的時候一定要非常注意安全；另一條比較平整的水泥路，旁邊偶爾會飛來幾隻白鷺鷥悠哉散步，但是一樣要穿過人家的稻田。「剛好有幾位農夫正在耕田，有點不好意思走過去，只在遠處拍照」、「停留時間約5-10分鐘」、「當地人會走過水泥小路向伯公拜拜，」、「質樸的鄉村風情，是許多攝影愛好者的私藏名單」、「六月和十月金黃色稻穗波浪很好拍」。

No.6 千年夫妻樹

台東縣卑南鄉美農村23鄰班鳩109號

遠看猶如抱在一起的「夫妻樹」，仔細端倪，彼此一前一後的聳立山坡上，「老婆樹」位置較低，枝幹較軟，葉片肥胖為橢圓狀，會結果子；「老公樹」位置較高，枝幹較硬，葉子較細且長、不結子。因兩顆樹深情相依，曾獲選為花東十大美景之一。老婆樹的樹齡為約五百年，樹高達25公尺，胸徑約6公尺，樹冠幅240坪，老公樹樹齡根據當地人表示約1500年。原本相擁的夫妻樹，在一次颱風天時，老公樹的手臂被雷擊劈了下來，硬是將他們活生生的拆散。本來老公樹就是伸出這根枝幹擁抱老婆樹的，如今手臂一斷，就看不到兩樹深情相擁的畫面了。經歷數百年的夫妻樹，被列為臺東縣列管珍貴樹木，「吃完斑鳩冰淇淋，在夫妻樹的環樹步道散散步」。

No.5 愛心樹

彰化縣大村鄉學府路168號

校門口外西側停車場就能看見，不必進校園；由榕樹及破布子樹形成，也象徵著永結同心的美妙意涵，高達兩層樓，樹齡預估超過40年，不論人或車在樹下，都顯得相當嬌小，非常好拍。據傳因為榕樹長得太茂盛，擋住附近地面花草的生長，校方進行修剪，沒料到隨著時間生長，樹形竟越來越像一個巨大的愛心。「下午時分逆光巨大愛心光束超可愛」、「遠看真的是超吸睛」、「浪漫又療癒」、「怎麼能長得這麼可愛！？」、「可以把車開到旁邊一起入鏡」、「愛神邱比特種下的？」、「順便去附近的雙心池塘拍照喔」。

No.4 九天霞光之樹

台中沙鹿區

被稱為「台中金城武樹」，位於台中都會公園與九天黑森林間，更是大肚山台地高點，絕對是俯瞰台中百萬夜景的好去處。搭配變幻繽紛的夕陽晚霞天空，孤單卻優美的大樹像是凝望著遠方，一片都市高樓線條與錯落的燈光輝映，也有人稱為「九天夕陽之樹 」。在IG依舊保有高度討論，「很幸運，紅土上都有野草野花」、「拍夕陽看夜景的聖地」、「看準好天氣」，也有部落客撐到晚上拍出「月光仙子」版，各有風情。

No.3 沐心榕

新北市樹林區館前路（沐心池）

一棵百年榕樹經過工程保存下來，搭配全民命名投票的網路活動，以「沐心榕」高票當遠，發想概念「他就像我的知心好友，總是可以沐浴我心中的負面情緒，讓自己有正面能量繼續過日子。」，也有「新北金城武樹」的綽號。位於樹林河濱公園旁的人氣打卡秘境「沐心池」，是一座自然形成的鏡面水池，類似愛心形狀，2021年1月對外開放，周圍佈滿烏心石的雙林步道，休憩躺椅可眺望大漢溪河畔。「池畔大榕樹是自行車族的最愛」、「陽光與微風形成波光倒影美景」、「樹型很漂亮」、「在樹下泡茶、聊天、乘涼，好愜意」。

No.2 米奇樹

台中市北屯區軍福19路(台中捷運北屯機廠旁重劃區)

絕對是台中的IG網美打卡樹，它是一棵百年芒果樹，樹頂有兩顆圓圓造型，據說它是自然生長的，沒有經過修剪。若你從入口進去，往草坪中央的方向，請記得要從某個特定角度才能拍出可愛米奇的模樣。位於「萬坪公園」之稱的南興公園佔地相當廣闊，有兒童遊戲區、溜冰場、籃球場、落羽松大道（秋天變金黃色又是另一種美）；公園周邊可免費停車，平日來停車超容易，假日來要繞一下；周圍建案搭著IG熱潮，紛紛加註「米奇樹」吸引注意。「已胖了8公斤」、「建議太陽快下山的時候拍照，天氣涼涼的，拍照又特別好看」。

No.1 金城武樹（奉茶樹）

台東縣池上鄉伯朗大道

2013年6月的台東伯朗大道，航空公司邀請金城武拍攝「I SEE YOU」廣告，這棵百年茄苳樹從此成為「金城武樹」，吸引全球觀光客的眼球，也為池上鄉帶來約7億產值。曾有颱風襲台，讓它受傷傾倒、枝幹斷裂，由台日樹醫生聯手搶救，明星般的待遇才能續留原地。網友形容「如畫一般的風景」、「非假日的清晨6點多遊客還沒有來」。但這個名字用了10年，長榮航空因合約到期，不能繼續使用「金城武」，改稱「奉茶樹」，池上鄉公所也獲縣府告知勿再以「金城武樹」宣傳，一度引起討論與反對，也有人持另一種想法「台東的美景不需要只看得懂名字卻看不懂風景的人來糟蹋」。

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2021年8月2日至2023年8月1日，共兩年。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『全台打卡奇樹』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統