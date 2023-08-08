一歲嬰兒在救難人員協助下躺在籃擔中跨越急流獲救。（民眾提供）

南投仁愛鄉勇母抱兒越急流獲救，災民橫渡50米激流驚險畫面曝。

勇母抱兒搭乘籃擔獲救！卡努颱風豪雨造成南投縣仁愛鄉廬山溫泉區道路中斷、多人受困，台中特搜大隊、南投縣消防局、消防署特搜及新北市消防局今（8）日架設2組橫渡繩索，跨越40～50米寬的塔羅灣溪河道，只見災民搭著繩索或籃擔跨越湍急的泥流，險象環生，影片中獲救的嬰兒不哭不鬧，睜大眼睛看著救災人員，讓救災英雄也鬆了一口氣喊「任務完成！」

台中市特搜大隊表示，初步統計需執行救援人數55人，已知受困者有未滿1歲之兒童及70歲以上長者，目前已救出33人，其中包括兩名嬰兒。

消防署跟台中市特搜大隊、南投縣消防局共組的救援隊今天啟動拋繩槍，利用繩索救援廬山溫泉區受困的民眾。（民眾提供）

台中市消防局表示，雖然受困者目前物資充足，但因道路嚴重毀損、水流湍息，救援行動仍然相當艱困，救援人員使用拋繩槍、繩索、籃擔、三角吊帶、金屬裝備（架設橫渡系統拖拉患者過溪）等器材全力救援中。

南投廬山溫泉區因道路中斷成孤島，消防署特搜隊今（8）日持續進行救援行動，預計要將55名受困民眾全數撤離。由於塔羅灣溪水位較高，特搜隊員評估昨日的固定撤離點已不適用，經更改固定點，上午9點左右先將救難人員、救生衣運送至對岸後，完成第1位民眾的撤離，到中午左右已經救出33人。