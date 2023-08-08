信紘科配息4.24元，6月中以80.3元參考價除息後一度填息達54.76％，惟隨後一路震盪走跌，7月25日下探70.2元的2個半月低點，近日止跌震盪回升，目前仍處貼息狀態，尚未重返填息路。三大法人上周合計賣超120張，惟昨日反手小幅回補5張。

信紘科第二季合併營收6.16億元，季增15.35％、年增5.15％，改寫歷史次高。營業利益創0.74億元新高，季增4.23％、年增13.53％。配合業外收益跳升挹注，使稅後淨利0.71億元，季增17.5％、年增21.8％，改寫歷史新高，每股盈餘1.6元則創歷史次高。

累計信紘科上半年合併營收11.5億元、年增2.47％，營業利益1.45億元、年增達46.82％，配合業外收益年增18.16％挹注，使稅後淨利1.32億元、年增達46.67％，每股盈餘2.97元，全數改寫同期新高。

信紘科表示，第二季兩大業務動能齊揚，配合訂單結構優化及原料採購、平均人力產值及生產效率精進，使第二季毛利率23.97％、營益率12.05％，雙創同期第三高。上半年毛利率回升至24.3％的近5年同期高，營益率12.65％則創同期次高。

展望後市，儘管目前半導體業擴產擴廠步調放緩，但信紘科整體在手訂單維持穩定水準，隨著多元產業市場布局效益逐步顯現，有助減緩短期單月營收波動狀況，公司對第三季營運維持審慎樂觀看待。