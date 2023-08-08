周二（8日）是24節氣中的立秋，代表秋天即將到來，塔羅牌老師艾菲爾在臉書上分享立秋後財運爆棚的前4名星座，依序是生肖狗、虎、豬、猴，其中第1名的生肖狗事業和財富能相輔相成，不僅工作上能表現出色進而升職加薪，投資也能獲得收益，更能從其他方面賺取意外之財。

▍第4名：生肖猴：暗合之情，財運尤佳

生肖猴在立秋後財運將更加明顯，更是有潛在的暴利機會，可以充分發揮自己的聰明才智和靈活變通，取得事業上的好成績，也能在投資方面賺取豐厚利潤，建議與人合作是明智的選擇，不可過於自我或固執己見，並保持開放心態，善於傾聽他人意見，就能夠帶來更多財富機遇。

▍第3名：生肖豬：三合之局，財運亨通

生肖豬在立秋後財運將更加順遂，收入來源能夠多元且豐富，可以展現自己的能力和魅力，在工作中得到老闆和同事的認可，同時在生意方面有機會拓展新客戶和市場，建議多做善事，累積善緣，能吸引更多好運和機遇降臨在身邊，並相信自己的實力，不斷努力，未來財富將更加光明！

▍第2名：生肖虎：三合之局，財運旺盛

生肖虎在立秋後運勢將超級旺，事業有望突破，收入大幅增加，而且偏財運也特別好，能獲得意外之財或投資收益，建議可多把握機會勇於創新，不要錯失良機，並相信自己的實力，積極迎接挑戰，勇往直前。在這段機遇非常多的時期，不要害怕冒險，敢於嘗試新事物，財運將更加亨通，未來前景能更加光明。

▍第1名：生肖狗：六合之相，財運高照

生肖狗在立秋後財運將更加旺盛，事業和財富相輔相成，可以在工作中表現出色，有望升職加薪，同時，投資也能獲得收益，或從其他方面賺取意外之財，建議保持積極主動態度，不放棄任何機會，把握每個能帶來好運時機，勇敢嘗試新的領域和機遇，相信自己的能力和努力，獲得更多的財富和成功。