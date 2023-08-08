桃園市中壢星河公園因位處內壢家樂福旁、機能便利，一直以來為中壢地區重要的親子遊憩場所，很受民眾喜愛，但也因為使用率高，各項遊具設施也有老舊破損情況，立委魯明哲爭取重新規畫建設，除計畫拆除圍籬外，將增加綠地空間讓動線更順暢。

魯明哲說，特別爭取規劃中壢星河公園重新整體規劃建設，除了將更新既有遊具，設置更多更新、更有創意的新遊具，還將進行圍籬拆除、將多處水泥地坪改為草地，增加綠地空間，將動線規劃更加完善。

此外，亮點之一將會設置「螢光石意象燈箱」，白天可做為休息的座椅使用，夜晚點燈後，燈箱會呈現銀河般的燈光效果，並整體串連成像是銀河系一樣閃亮動人的意象，讓星河公園更名符其實，預計完工後將成為中壢地區的新景觀地標。

在魯明哲及內壢地區多位里長積極爭取下，邀約到日月光半導體一起加入，開啟產官合作模式，以更貼近地方需求。本案將於8月開工，工程經費約1300萬元，工程約120日曆天，完工後將提供市民更安全、舒適的親子遊憩空間，也是中壢地景美學的新亮點。