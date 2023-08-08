香港信報報導，深成指反覆偏軟，最多跌69點或0.62％，低至11,075點，最多升11點或0.1％，高至11,156點，半日收盤報11,138點，跌6點或0.06％，成交額為2,830.89億元。
滬深300指數收報3,993點，升2點或0.07％，創業板指數收報2,239點，跌1點或0.05％。
各類股個別發展，傳媒娛樂、生物製藥股升逾1％，金融、煤炭、石油股靠穩，房地產、電力、鋼鐵、水泥、化工、有色金屬股偏軟。
上證指數8日早盤最多跌22點或0.68％，低至3,246點後回穩，最多升5點或0.17％，高至3,274點，半日收盤報3,269點，升不足1點或0.01％，成交額為人民幣（下同）2,231.33億元。
香港信報報導，深成指反覆偏軟，最多跌69點或0.62％，低至11,075點，最多升11點或0.1％，高至11,156點，半日收盤報11,138點，跌6點或0.06％，成交額為2,830.89億元。
滬深300指數收報3,993點，升2點或0.07％，創業板指數收報2,239點，跌1點或0.05％。
各類股個別發展，傳媒娛樂、生物製藥股升逾1％，金融、煤炭、石油股靠穩，房地產、電力、鋼鐵、水泥、化工、有色金屬股偏軟。
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