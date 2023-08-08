截至發稿，中國官方尚未公布習近平出訪南非有關消息。

綜合外電、香港星島日報今天報導，據南非總統辦公室的聲明，習近平將於22日抵達南非首都普勒托利亞，展開對南非的國是訪問，期間將與南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）舉行雙邊峰會，再轉往約翰尼斯堡出席22至24日舉行的金磚國家峰會。

習近平上一次對南非進行國是訪問是5年前的2018年。

南非將於22至24日在約翰尼斯堡主辦金磚國家領導人第15次會晤，這是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情以來，金磚國家領導人首次舉行的面對面會晤。

金磚國家是指巴西、俄羅斯、印度、中國和南非5個主要新興市場國家，最初成員只有巴、俄、印、中等4個國家，之後接納南非為正式成員。金磚國家於2006年9月第61屆聯合國大會期間在紐約成立。

報導說，由於南非為國際刑事法院成員國，本屆金磚國家峰會先前最引人關注的焦點之一是被國際刑事法院通緝的俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）是否與會；但南非政府先前宣布，蒲亭將派俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）代表出席現場峰會，而他自身則將以視訊方式參加。

拉瑪佛沙7月間曾對媒體表示，金磚國家第15屆峰會將討論接納新成員的問題。他透露，已有多國申請加入金磚國家合作機制。

據報導，近期提出申請希望加入金磚國家合作機制的國家包括孟加拉、埃及、伊朗、阿根廷、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、奈及利亞和衣索比亞。

拉瑪佛沙當時表示，金磚峰會還將針對地緣局勢、加強對非洲大陸金融支持和幫助非洲應對氣候變遷等議題展開討論。（編輯：陳鎧妤）1120808