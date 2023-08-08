以當地觀測史上無前例路徑二度侵襲日本沖繩的今年第6號颱風卡努，正逐漸遠離沖繩，但由於侵襲時間長，除造成部分觀光客被迫滯留多日外，船班長期停擺也造成離島物資短缺。

日本放送協會（NHK）報導，沖繩過去幾天受到卡努侵襲影響，出現觀光客等被迫滯留飯店數天的情況。在東京經營活動企劃公司的1名40多歲男性，8月3日為了工作和員工來到沖繩，預計待3天2夜。

雖然工作順利完成，但原訂8月5日要返回東京的航班被迫取消，那霸機場也在8月5日及6日關閉，造成這名男性必須在投宿的商務旅館續住。

相較於這名男性還能在原旅館續住，部分攜家帶眷的觀光客就沒那麼幸運，由於原下榻飯店客滿無法續住，只能冒著強風大雨帶著家人轉往其他飯店投宿。

另外，從民眾拍攝到的照片可見，飯店附近的便利商店食物貨架上空無一物，有人晚餐只靠泡麵及三角飯糰果腹。

沖繩時報報導，雖然卡努8月7日已開始遠離沖繩，但對沖繩本島附近的離島持續造成影響，包括久米島、渡名喜島、粟國島及座間味島等，船班已持續停航逾一週，造成食物等物資無法從沖繩本島進行運補。

久米島與渡名喜島從7月30日下午起停駛往來船班，久米商船公司面對船班長期停駛，有意在復駛後盡可能讓船班載運大量食物前往離島。

久米島上超市內的食物已開始短缺，島上蔬菜也因颱風產量減少，60歲的顧客平田政仁說，雖然之前採購了4天份食物，但卡努回轉二度侵襲沖繩後，原先認為買夠的食物也都吃完了，「在船班復駛前感到很憂心」。

座間味島也從7月31日起停駛各船班，大約有20名觀光客受困島上，有人說「沒想到颱風影響時間竟然這麼長」，也有人對無法搭乘直升機回到沖繩本島感到沮喪。

琉球新報報導，卡努過去在西進後轉東二度侵襲沖繩，為當地帶來強風暴雨，部分地方8月雨量創下當地歷史新高紀錄。

位於沖繩本島中部臨海地區的讀谷村讀谷地方，8月2日降雨量達291毫米，創1976年開始統計以來8月新高；久米島町久米島地區，截至8月5日下午4時30分止的24小時累積雨量305毫米，創1977年開始統計以來8月新高。

根據琉球新報自行統計，卡努在沖繩共造成115人受傷，且截至8月7日晚間9時仍有470個家戶停電，預計今天上午搶修完畢。

由於往來沖繩本島與離島的多數船班，到8月7日止仍處於停航狀態，離島物資不足的影響恐怕會進一步拉長。

卡努今天上午10時中心位置在奄美市東北東方約160公里海面上，正以緩慢速度朝北行進，目前中心氣壓970百帕、近中心最大風速每秒30公尺、最大瞬間風速每秒40公尺。

根據日本氣象廳公布的颱風路徑潛勢預測圖，卡努可能在今天晚間到8月10日上午間，通過九州西側海域北上，不排除在10日上午登陸韓國。