巴西中央銀行今天宣布明年計畫推出的數位貨幣將命名為DREX，盼藉此促進金融服務。

綜合路透社與當地媒體報導，DREX將使用分散式帳本技術（DLT，類似區塊鏈形式）來結算大規模的跨行交易，也能完全轉作現金與傳統銀行存款。

巴西央行官員先前預測，測試階段完成後DREX將於2024年底開始上路。

但巴西央行協調此計畫的官員艾拉烏喬（Fabio Araujo）表示，央行員工為爭取待遇而發起的罷工，有可能影響這項計畫。

在巴西央行舉辦的直播討論中，艾拉烏喬強調研發DREX主要是為改善巴西金融服務的普及性。

艾拉烏喬說：「經由分散式帳本技術，我們可以簡單可靠的方式取得登記價值，從而降低成本並讓金融服務更普及。」

艾拉烏喬強調，巴西民眾已從巴西的即時支付平台Pix享受數位支付；Pix於2021年底推出，受到廣泛歡迎，如今期望DREX能進一步促進貸款、投資和保險服務。

艾拉烏喬還說，他們的目標是讓這些金融產品走向民眾，讓巴西金融更包羅萬象。」