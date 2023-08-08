日本氣象廳觀測，熱帶性低氣壓今天已發展為今年第7號颱風蘭恩，影響日本的時間恐將落在「盂蘭盆節」前後。至於第6號颱風卡努可能擦邊九州北上，九州新幹線已採預防性停駛。

日本放送協會（NHK）、福岡放送（FBS）、RKB每日放送報導，根據氣象廳觀測，日本東南方海面的熱帶性低氣壓已在今天上午9時發展為今年第7號颱風蘭恩。

蘭恩今天上午9時中心位置位於日本南鳥島近海，且幾乎處於停滯狀態，目前中心氣壓1000百帕、近中心最大風速每秒18公尺、最大瞬間風速每秒25公尺。

根據氣象廳公布的颱風路徑潛勢預測圖，蘭恩未來可能先朝西方前進，靠近小笠原群島近海後轉往北北西朝日本本州方向行進。日媒預估，蘭恩影響到日本的時間可能落在8月中旬的盂蘭盆假期。

而在卡努部分，氣象廳預測8月8日及9日可能會通過九州西南方海面，朝西北轉北北西方向行進，估計9日到10日間將抵達對馬海峽，不排除會登陸韓國。

因此，氣象廳繼九州南部後，今天上午11時過後宣布，包含熊本縣、長崎縣、佐賀縣、福岡縣、大分縣等九州北部地區及山口縣，很可能出現「線狀降水帶」（台灣稱線狀對流，指積雨雲呈線狀排列，可綿延50到300公里遠），一旦降下破紀錄大雨，災害風險可能會迅速升高，呼籲民眾嚴防可能災情。

鹿兒島縣枕崎市政府為預防卡努帶來的可能災情，今天上午已針對市內逾1萬9000人，發出警戒等級次高的「避難指示」。

而在陸上交通部分，JR九州公司表示，九州新幹線今天將從下午開始陸續停駛熊本站到鹿兒島中央站間部分列車。至於博多站到熊本站間的列車，今天從首班車開始正常行駛；西九州新幹線列車也未受卡努影響。

氣象廳觀測，卡努今天上午11時中心位置位於奄美市東北東約160公里海面上，以緩慢速度朝北移動，目前中心氣壓970百帕、近中心最大風速每秒30公尺、最大瞬間風速每秒40公尺。