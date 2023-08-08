臻鼎-KY指出，進入下半年傳統旺季，在客戶新品啟動備貨之下，7月營收明顯較上月成長；其中，電腦消費及手機月增幅度最大，IC載板業務也已連續兩個月實現月成長與年成長， 預期公司整體營運將在下半年溫和復甦。
累計臻鼎-KY今年前七月營收飛越600億元整數大關，達653.9億元，年減19.9％；雖然全球景氣復甦牛步，不過歷經庫存去化，加上美系新機啟動拉貨潮，臻鼎-KY身為相關供應鏈，法人預期，公司營運已在上半年觸底，第三季營運可望優於第二季。
臻鼎-KY（4958）受惠於美系客戶啟動新機備貨，激勵7月營收表現勁揚，公司自結7月營收達103.1億元，月增26.8％、年減21.9％，寫近半年新高紀錄，其中IC載板業務已連續兩個月年、月雙增。
臻鼎-KY指出，進入下半年傳統旺季，在客戶新品啟動備貨之下，7月營收明顯較上月成長；其中，電腦消費及手機月增幅度最大，IC載板業務也已連續兩個月實現月成長與年成長， 預期公司整體營運將在下半年溫和復甦。
累計臻鼎-KY今年前七月營收飛越600億元整數大關，達653.9億元，年減19.9％；雖然全球景氣復甦牛步，不過歷經庫存去化，加上美系新機啟動拉貨潮，臻鼎-KY身為相關供應鏈，法人預期，公司營運已在上半年觸底，第三季營運可望優於第二季。
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