旅歐足球小將袁永誠，父親袁慶國是資深電影工作者袁慶國，正規劃展開為期五年的拍攝計畫，忠實記錄一名父親義無反顧地支持兒子尋夢過程。(展逸國際企業股份有限公司提供／黃邱倫台北傳真)

台灣首位勇闖西班牙職業聯賽的足球小將袁永誠，與他的父親同時也是資深電影工作者袁慶國，正規劃展開為期五年的拍攝計畫，忠實記錄一名父親義無反顧地支持自己的兒子，親身前往歐洲並拍攝紀錄下他在西班牙足壇奮鬥的點點滴滴，期望成為第一支「以父親視角，紀錄旅外運動員追夢」的紀錄片。

但這樣的期望，僅憑父子二人的力量實難達成，在評估實際旅外拍攝的費用需求後，以群眾集資的方式在貝殼放大旗下的 WaBay 挖貝平台發起「旅歐足球小將袁永誠圓夢拍攝計畫」，更預計以電子報等方式定期將拍攝進度回報給參與集資的支持者，共同參與影片創作的過程。「運動是充滿熱血的事，如果能因為永誠的故事鼓舞更多孩子勇敢追夢，相信能為台灣創造更多熱血的動人故事。」袁爸說。

國小二年級才接觸足球運動的袁永誠，擁有與生俱來的過人天賦，以及驚人的努力與毅力。自國小畢業後便開啟了旅外人生，在那個懵懂的年紀便隻身前往中國大陸就讀廣州富力足球學校。畢業之後更是堅定地追逐自己夢想，毅然決然前往世界足球強權西班牙闖蕩，立下了踢進歐洲足壇五大聯賽的西班牙甲級聯賽（西甲）的遠大目標。

而他也在2021年獲得了個人生涯首份，也是台灣足球選手中獲得的首份歐洲職業足球俱樂部合約，雖然離最高殿堂西甲還有一大段路要走，但千里之行，始於足下，即便面對艱辛訓練、異鄉生活、種族歧視甚至同儕霸凌等各種難關，他仍在自己追夢的道路上穩定前行。

而從事電影工作超過40年的爸爸袁慶國「袁爸」是一名電影攝影師，參與過國內外大大小小上百部電影製作，其中更不乏榮獲電影金馬獎的鉅片，而他本人也曾獲得包括電影攝影傑出工作獎在內等多項殊榮。

袁爸也是袁永誠背後的最大支柱，為了讓他能夠無後顧之憂旅外打拚，袁爸可以說是耗盡了畢生積蓄，甚至變賣房產，只求能夠讓兒子在西班牙接受最好的訓練，期盼袁永誠有朝一日他能夠踏上西甲的殿堂。

「但，我跟永誠覺得最可惜的是，我們真實走過的旅外經驗，沒辦法分享給更多運動員家庭、也沒能讓故事成為追夢孩子的力量，為他們加油打氣。」袁爸說。在前幾年疫情肆虐全球，工作完全停擺幾乎導致斷炊的情況下，袁爸也開始重新思考自己人生的下一步。就在這時他萌生了一個運用自己專長，能夠紀錄袁永誠在西班牙的足球生涯，又可以讓自己陪伴在側照料兒子的計畫，那就是拿起攝影機前往西班牙，預計費時五年親自掌鏡，一點一滴拍攝紀錄片留下袁永誠在西班牙奮鬥的旅程。

同時，也希望透過袁永誠努力追逐夢想的這些影像，鼓勵台灣所有立志旅外闖蕩的青少年選手，不論是從事何種運動都要能勇於接受挑戰，因為成功永遠沒有捷徑。「旅歐足球小將──袁永誠圓夢拍攝計畫」就在今天父親節這個有意義的日子正式發起，誠摯希望所有球迷以及願意以行動支持袁爸與袁永誠的社會大眾，一同藉由本次計畫成為旅外運動員圓夢路上的一份子，並鼓勵更多在各領域默默努力、懷抱熱血的孩子們，透過永誠的故事獲得滿滿的支持動力。