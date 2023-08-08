台北市重陽敬老金8日開始發放，65歲以上、原住民55歲以上長者可領取1500元。國民黨台北市議員應曉薇批評，前台北市長柯文哲2015年上任第一年，就研議取消重陽敬老金，她以提案的方式研議不取消，但柯就像「中邪一樣」堅持取消重陽禮金，如今看到敬老金重新發放感到很欣慰。

應曉薇表示，柯文哲2015年一上任就堅持取消重陽敬老金，即使她提出不取消重陽敬老金，並將「敬老禮金公益捐」的配套，但柯文哲仍堅持取消。為讓柯心服口服，因止提案制定「台北市重陽敬老禮金致送自治條例」。過程中與官員、部分議員間針鋒相對，至今仍尊重不同意見議員，更感謝當年黨團及跨黨派議員的支持。

她分析，柯文哲雖然取消重陽禮金，但其實有點後悔，「只是死鴨子嘴硬皮」，最後在釋憲無效後，終於妥協。

應曉薇說，議員問政天天罵柯文哲不發重陽禮金，面對柯文哲「很固執」是沒用的。今日得以恢復重陽禮金，仍是靠制定自治條例讓柯文哲沒輒。有健全的自治條例，未來任何人當市長都必須依法發放重陽禮金，對此感到很欣慰。

應曉薇喊話，台北市長蔣萬安應於明年建立重陽禮金公益捐的推廣及施行計畫，讓重陽敬老金的精神發揚至最大。