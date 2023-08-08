竹東鎮市場旁杞林路突被畫「請勿停車、以免受罰」字樣，因黃色字體大量重複出現在黑色道路上，乍看與經文十分相似，讓路過民眾心驚，笑說滿地經文「吃個消夜差點被超渡」。竹東鎮公所解釋，因該處上午為竹東早市，下午2時即為既成道路，但不少民眾仍習慣違停，讓早市攤販促進會請來廠商畫設禁停標線，不過因影響民眾觀感，將討論如何重畫標線解決問題。

「請勿停車、以免受罰」這8個黃色大字出現在杞林路上，還不只一個，重複出現的提醒字樣整齊畫一，幾乎占滿了整條杞林路，讓馬路看起來就像是大型經文本，在地居民路過相當驚嚇，不少網友笑說：「哪個字寫錯？要這樣被老師罰寫那麼多遍！」還有人說：「只想吃個消夜，差點被超渡。」

竹東鎮公所祕書方偉雄指出，杞林路白天為早市，到了下午2時候，便為既成道路，但過去不少民眾看到早市的攤販格，誤以為可以停車，便遭到警方開單，為解決違停問題，早市攤販促進會曾嘗試畫標線提醒，但字樣不夠明顯，違停依然沒有解決。

方偉雄表示，此次為早市攤販促進會找來廠商畫標線，為提醒民眾整條道路均不可停車，才會下此重手，目前公所準備跟促進會重新討論、重新規畫，讓道路標線能夠既美觀又能達成阻絕違停目的。

竹東警分局則表示，杞林路為既成道路，在早市結束後，下午2時開始便不得停放車輛，違者將依道路交通管理處罰條例第56條第1項第9款，處以新台幣600元以上1200元以下罰鍰。