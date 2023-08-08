2024總統大選與立委選舉將至，卻傳出國民黨發言人蕭敬嚴辭職消息，並由台中市第4選區立委參選人、副發言人廖偉翔升任。據傳，蕭敬嚴近期發言內容引發某黨務高層不滿，下令限制蕭對外發言權限，蕭才因此決定請辭。

蕭敬嚴上月5日在政論節目爆料，有知情人士向他轉述，民眾黨總統參選人柯文哲已私下見了40多位藍營立委參選人。對於此說法，民眾黨副秘書長許甫則發文表示「哭笑不得」，並直呼「你要確定捏」。此外，蕭敬嚴也曾在專訪中稱鴻海創辦人郭台銘是政治界「乃哥」，就是「輸不起」。

如今蕭敬嚴傳出請辭消息，據《ETtoday新聞雲》今（8）日報導，疑似是蕭敬嚴上述兩次發言引發某黨務高層不滿，導致某高層下令限制蕭對外發言權限，蕭也因此決定請辭。

對此，蕭敬嚴強調是個人生涯規劃才決定請辭，他認為已完成階段性任務，且發言工作來去很正常，只要黨在2024能夠勝選，才是自己身為國民黨一份子最心念的；國民黨文傳會主委林寬裕則回應稱，此次調整是為了大選的實際需求。