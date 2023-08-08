臺企銀表示，竹東分行自前身合會時期即在地服務竹東地區鄉親，迄今已逾70年。近年行政院為活絡客庄產業經濟，推動客家浪漫台三線計畫，帶動竹東地區工商產業蓬勃發展，有利各項金融業務推展。

考量原有行舍空間已不敷使用，臺企銀決定喬遷竹東分行，提供客戶更舒適優質的環境。總經理張志堅致詞時感謝與會貴賓及客戶長期支持，期許竹東分行持續秉持專業及用心服務精神，深耕既有客戶、開發多元客源，協助在地及周邊地區產業發展。

臺企銀落實環境永續，新竹東分行裝潢優先採用綠建材，並使用具節能標章的空調與照明設備，於營業廳設置多媒體看板取代紙本海報公告，從自身營運減碳做起。

此外，臺企銀新竹東分行設有「無障礙服務櫃臺」、「視障語音ATM」、「手語視訊預約服務」等多項金融友善服務，並於營業廳入口處設置服務鈴，引導有需求的客戶採用合適交易方式及操作流程完成金融服務，讓來行客戶都能感受溫暖與貼心。