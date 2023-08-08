以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）表示，為實現與沙烏地阿拉伯關係正常法，願意向巴勒斯坦作出讓步，給予巴勒斯坦人「所有自治權力」。同時，他還聲稱，即使以色列和沙烏地不實現關係正常化，他也有信心加強以色列和沙烏地之間的關係。

據美媒在周一（7日）報導，尼坦雅胡受訪時表示「如果有政治意願，就會有政治途徑實現以色列和沙烏地關係正常化和正式和平…我認為有足夠的空間討論此可能性。」他說，「無論我們是否實現正式和平」，兩國之間的經濟關係都將繼續下去。

尼坦雅胡表示，他會支持給予巴勒斯坦人所有的自治權力，但不包括任何威脅以色列的權力。

報導指，在與沙烏地的談判中，沙烏地要求以色列對巴勒斯坦作出重大讓步，但尼坦雅胡對與沙烏地達成協議的可能性表示樂觀。他認為從亞洲經阿拉伯半島和以色列到歐洲，存在一條天然的「能源、交通和交流的經濟走廊」。

另外， 據《新阿拉伯》（The New Arab）報導，以色列外交部長柯恩（Eli Cohen）也聲稱，「巴勒斯坦問題不會成為與沙烏地阿拉伯和平的障礙...也不會是與摩洛哥、巴林、阿聯和蘇丹達成的《亞伯拉罕協議》中的問題。」

《以色列時報》同日報導，指美國一直尋求推進以色列與沙烏地關係正常化，此舉被視為對美國國家安全有利。尼坦雅胡則長期一直尋求與沙烏地達成正常化協定，並多次將其描述為新政府的首要任務之一。他認為該協議可能有助於結束以色列與巴勒斯坦的衝突。