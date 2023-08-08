彰化縣線西鄉衛生所新建長照社福大樓歷經3多年的興建，在父親節開幕啟用。（彰縣府提供／孫英哲彰化）

彰化縣線西鄉衛生所新建長照社福大樓歷經3多年的興建，今天父親節開幕啟用。衛生福利部常務次長周志浩說，很開心看到故鄉這棟大樓整合衛生所及長照功能，帶給鄉親更好的服務。彰化縣長王惠美表示，這是線西鄉第一家五星級的日照中心，等級媲美涵碧樓，期盼啟用能充分發揮功能。

改建之前，線西衛生所簡陋矮舊，如今嶄新的長照社福大樓設備新穎完善，整合大樓規畫地上4層，其中1樓是衛生所健康照護空間，2樓是不老健身房，3樓為日照中心，4樓為老人健康促進空間，將可提供在地民眾所需衛生醫療保健及長照優質服務。

彰化縣長王惠美指出，這項建設鄉民引頸期盼已久，線西鄉位處風頭水尾，醫療及長照等資源相對不足，感謝中央衛生福利部補助6300萬元，以及縣議會議長謝典林及所有議員們對於預算的支持，縣府自籌700萬元，工程總經費共計7000萬元，才能順利完成這棟長照社福大樓。

線西鄉總人口數1萬6240人，65歲以上老年人口數2782人、老年人口佔17.1％，線西長照社福大樓3樓日照中心將由彰濱秀傳專業團隊進駐，可服務40位失能、失智長輩，空間規畫有多功能活動區、運動復能區、開放式廚房，還設有4床日式風格的臨時住宿空間。

線西鄉長蘇韋峻表示，這棟長照社福大樓歷經3、4年的新建，終於在父親節開幕啟用，此刻他也想到其父親、前鄉長蘇賜木，也曾提出要蓋長照社福大樓的規畫，加上歷任鄉長持續推動，終讓線西也能擁有這麼好的整合式長照社福大樓及日照中心。

秀傳總裁黃明和說，他的父親黃秀傳曾在線西鄉當過第一、二、三屆的鄉長，當時獲得許多人的幫助，完成了許多過去沒做到的建設，線西鄉衛生所新建大樓3樓規劃為線西鄉五星級日照中心，媲美「涵碧樓」，如有不足的地方，可以跟他講，他一定會再加碼做到更好。