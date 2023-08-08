中南部山區近日因豪雨而災情慘重，不過，行政院長陳建仁日前在高雄勘災時，卻稱有些縣市沒超前部署，導致防災工作相當困難，遭外界質疑是在暗酸南投縣長許淑華防災不力。對此，中廣董事長趙少康直言，「聖騎士不應該剩歧視」，陳建仁的表現有違他以「勇氣與奉獻精神」為名的「聖騎士」封號，應好好向前總統馬英九與前行政院長劉兆玄學習。

趙少康今（8）日在臉書發文指出，2019年八八風災10週年時，馬英九與劉兆玄仍到小林村原址追思獻花，並為發生災難再次道歉。他質疑，國民黨執政遭逢天災時，不會問藍綠，只會在意災情輕重，以復原災區居民生活為第一要務，怎麼到了民進黨，連災難都拿來消費、做政治操作？

趙少康呼籲，陳建仁應謹記「政治可以有顏色之分，縣市執政不應有貴賤之別」，卡努颱風4日為高雄帶來的雨量，只有南投的一半，且直轄市與一般縣市的資源更是天差地遠。趙直言，陳更應檢討的，是在前瞻計畫編列的水環境建設預算，高雄獨拿了上千億元，卻還是時常淹水，「這樣的建設品質，高雄鄉親能接受嗎？」

趙少康認為，陳建仁受封的「教廷宗座耶路撒冷聖墓騎士團騎士」，以具有「勇氣與奉獻精神」為名，他真該為自己的表現汗顏。