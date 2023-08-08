台南登革熱病例至7日累計920例，面對病例數攀升，化學防治過後卻仍捕捉到帶有病毒的成蚊，甚至家戶又有確診案例現蹤，登防中心疫調發現，民眾面對噴藥習慣把家中物品包好包滿，但專家異口同聲說，過度使用養生膠帶反製造蚊蟲絕佳庇護所，「家中蚊子被保護得非常好」，致化學防治成效不彰。

台南市政府昨天針對登革熱疫情舉行專家學者諮詢會議，各領域權威專家共商如何提升化學防治成效策略，由於防治中心疫調發現，許多確診個案都有家族群聚情況發生，或執行過化學防治區域後續仍捕捉到成蚊或再次出現確診病例的情況，國家衛生研究院協助進行化學防治藥品藥效試驗均合格，與會專家認為，其中一項影響防治成效重要關鍵因素，就是民眾廣泛使用「養生膠帶」。

登防中心指出，目前執行化學防治現場狀況發現民眾普遍都有使用養生膠帶習慣，有些甚至包好包滿，將所有家具全部覆蓋，此舉會形成蚊子絕佳庇護所，除導致化學防治成效不彰，社區傳播鏈也會持續向外擴散。

國家衛生研究院國家蚊媒傳染病防治研究中心黃旌集博士提醒，如環境中存在很多病媒蚊，就會大幅提升登革熱疫情擴散風險，這也是目前疫調發現許多家族群聚傳染主因之一，而化學防治是立即殺死環境中可能帶病毒病媒蚊最有效方法，可立即阻斷社區傳播鏈。

他提醒市民朋友如遇到家中需執行緊急戶內化學防治情況，請將會接觸嘴巴的餐具及用具包覆就好，如有養魚則水族箱要暫時關閉打氣並密蓋，其餘物品不要過度包覆，避免病媒蚊躲避在內，請市民朋友共同配合落實化學防治措施以達成良好防疫成效，避免形成「漏網之蚊」，可能導致後續再次出現確診病例時還要第2次噴藥及第3次噴藥等情況出現。