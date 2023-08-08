大S（徐熙媛）前年和汪小菲結束10年婚姻，去年宣佈再婚具俊曄後就全面和汪小菲一家鬧翻，先是汪小菲在微博上連發多文攻擊S家，接著張蘭又在直播中補刀。今(8日)稍早大S工作室轉發律師聲明，宣布已對前婆婆張蘭提告涉嫌誹謗、侮辱，前夫也沒放過一起提告，目前北京互聯網法院皆已立案。

大S去年梅開二度後因贍養費問題槓上汪小菲，向法院聲請強制執行，，汪小菲得知後大爆炸，於微博接連發了20多篇文章，不僅扯到小S老公許雅鈞，還酸前妻「我不是藍正龍，我也不是周渝民，我是汪小菲！」，揚言要衝到台北對質，但今年初他才遲到132天現身台灣。

大S律師聲明。（圖／翻攝自鄧高靜律師微博）

而大S無緣的前婆婆張蘭也沒有放過機會，多次在直播中分享家務事，還玩哏酸大S，在手指上畫戒指、脖子上畫紋身，並推廣綠茶、魯蛋等套餐，甚至搭上潮流賣床墊，傳聞締造了上億營業額。對此，大S工作室稍早轉發律師聲明，證實已經對張蘭、北京微播視界科技有限公司提告，而汪小菲也在被告名單內。

最後，大S聲明表示，相信北京互聯網法院會依法及時審理兩案件，並做出公平公正判決，對於其他網友的侮辱、誹謗行為已經取證完畢，會根據實際狀況採取進一步措施，「徐熙媛女士作為網暴受害者，切身感受到了網絡暴力的危害，將堅決通過法律手段維護其合法權益」，引來其他網友回：「如果是真的，那這個男人真的是黑心肝」、「汪小菲欠的錢還了嗎？」、「熙媛，這一天我們等了太久了」、「人狠話不多，比誰都快活」。