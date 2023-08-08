雲林縣北港鎮萬有紙廠曾是台灣3大紙廠之一，後因經營不善破產，廠區閒置10餘年後由台灣金聯公司整合開發為工業區，近日宣布將於解除建築套繪管制後公開標售，但甲種工業用地可能引進高汙染工業，引發民眾質疑，8日台灣金聯表示目前已透過通盤檢討，辦理變更為乙種工業用地，以利引進低汙染產業。

萬有紙廠經台灣金聯債務處理及產權整合，並完成清理廠區事業廢棄物、拆除破舊廠房與大煙囪，規畫成約4.4萬坪甲種工業區土地，將於雲林縣政府同意解除建築套繪管制後，最快於今年第4季辦理對外公開標售作業，希望滿足產業回流及企業擴廠需求，創造地方更多商機。

不過民眾質疑，當初地方強調不可引進重汙染工業，須以低汙染工業為主，要求將甲種工業用地變更為乙種工業用地，以免日後生變，但目前卻還是甲種用地，實在令人無法放心。對此台灣金聯強調，為避免造成附近住家反彈，公司也希望能變更為乙種用地，目前已依程序辦理變更中。

北港鎮長蕭美文說，萬有紙廠開發為工業區，可帶來就業機會，地方樂觀其成，為避免重汙染工業進駐，除公所與縣府共同把關外，也著手將工業區甲種工業用地變更為乙種工業用地，公所已進行都市計畫通盤檢討中，通過後再送縣都委會與中央相關單位核定。

台灣金聯指出，萬有紙廠將規畫為雲林北港工業園區，預估可容納50餘家廠商進駐，依周邊工業區的平均員工人數及面積產值計算，可創造高達約40億元產業價值，提供地方至少1000個工作機會，有助地方經濟繁榮，更符合雲林縣政府廣設產業園區政策。