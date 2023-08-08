卡努帶進豪雨成災 梅蘭明隧道落石崩塌影片曝光

卡努颱風引進西南氣流為南部山區帶來豪雨，台20線南橫公路梅蘭明隧道上方今天上午10時多突然出現土石崩落，當地居民用手機拍下一段1分53秒的影片，畫面中可見落石不斷，梅山里里長顏忠義說，為了居民安全，請拉芙蘭及梅山里民不要上山，也請民眾勿通行，希望桃源區公所協助搶修農路，讓里民能有安全通行的便道。

公路總局甲仙工務段表示，因卡努颱風引進西南氣流滯留鋒面，高雄山區多日持續降雨，造成土壤含水量飽和，導致土石鬆軟，台20線100K＋000~100K＋600（梅蘭路段）8日上午10時多明隧道東洞口上邊坡有持續零星落石，影響明隧道路段通行，車輛無法到達拉芙蘭里及梅山里。

里長顏忠義說，今天上午明霸克露鋼便橋通行，不少里民下山運送農貨或看病，未料梅蘭明隧道上方的山坡落石不停，為了里民安全，已通知下山里民先停留在復興里不要上山，他也積極聯繫桃源區公所，希望公所協助梅蘭至復興里後端有條農路可以開闢搶修，讓民眾可以方便通行。

居民表示，落石點在明隧道的上面，尚未堵住山口，但因落石仍不斷，希望民眾暫時先不要通行；公路總局第三區養護工程處甲仙工務段表示，梅蘭明隧道落石不斷，東洞口出口處有部分落石，因此管制通行，將待落石停歇，將進行清運作業。