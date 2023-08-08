日前有網友發文提到，過去到超商買飯糰都習慣加熱，某次卻遭同事阻止，表示這樣吃會胖，讓他感到很驚訝，引發熱議，其中就有人說道，是抗性澱粉的緣故，吃冷飯熱量會較低。然而此說法被營養師趙強指正，他提到超商飯糰的保存溫度，製作完成後，從出廠、運輸到販售，都設定為攝氏18度，並沒有經過低溫處理，不會大量產生抗性澱粉，因此超商飯糰加熱吃會變胖顯然是錯的。

有網友在臉書社團發文表示，因為比較喜歡吃熱飯，所以購買超商飯糰時都習慣加熱，但日前他按照往例請店員加熱時，一旁同事見狀卻立刻阻止，表示此舉會吃進較多熱量、比較胖，讓他不禁懷疑是否過去都做錯了。此文一出掀起熱議，其中就有人說道，冷飯含抗性澱粉，所以熱量比較少。

針對上述討論，趙強在粉專「趙強營養師這樣說」發文指出，超商飯糰的保存溫度，製作完成後，從出廠、運輸到販售，都設定為攝氏18度，跟抗性澱粉有何相關？

他解釋，溫度與時間是影響抗性澱粉形成的重要因素，一般來說，要使加熱糊化後的澱粉朝抗性澱粉轉換，進行低溫處理的溫度通常在攝氏10度以下，時間則需要一定的持續時間，一般在12小時以上。而米飯煮好後製作為冷的飯糰，並沒有經過低溫的處理，因此不會大量產生抗性澱粉。

另外，趙強也提到，米飯的澱粉在攝氏4度時，會出現老化的現象，即變硬、不好吃。所以超商飯糰並非以冷藏方式供應，通常店頭放置飯糰的櫃位也與需要冷藏的項目分開。

先前營養師姚晴徽也於粉專「徽姑娘營養師」針對吃冷飯是否不易胖的議題進行分享，她指出，1克的白飯等於4大卡，而1克的抗性澱粉等於2.2大卡。但根據研究指出，白飯放涼後，每100克只會產生約1.3克的抗性澱粉，熱量差距其實不大。建議應把抗性澱粉的優點聚焦在代謝上的益處，對減重同樣有幫助，而不是一味追求低熱量，因為質量比熱量更重要。