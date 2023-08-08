楊姓男子在2018年擔任法務部所屬的台東監獄科長時，遭法務部認定他漏報老婆名下保險及房貸，處分6萬元罰鍰，楊不服提行政訴訟請求撤銷，台北地方法院行政訴訟庭認定，楊男純屬一時疏忽之過失行為，判決撤銷法務部罰鍰，可上訴。

2018年擔任法務部科長的楊姓男子，2018年11月1日到職申報財產時，在公職人員財產申報表漏報其配偶名下房貸299萬9810元及人壽公司20年繳費保險1筆金額為65萬5961元，共計365萬5771元。

法務部認定楊男有「申報財產故意申報不實」之違章行為，依《公職人員財產申報法》處罰規定，原應裁處8萬元罰鍰，但因考量他首次申報，申報不實項目均屬其配偶名下，酌減至6萬元，楊不服提起行政訴訟。

楊男稱，自己配偶名下的保險，只有偶爾提出醫療、健康事故及住院醫療等出險請求理賠金，且申報前一再向保險業務員查詢確認保險之主、附約為壽險、終身醫療、殘廢、防癌等險種，並無任何期滿領回本金之儲蓄性質，他以為保險屬醫療險才未列報之。

他說，奉派調任台東監獄，而與家人及配偶分開居住，又因首次申報，來不及授權同意法務部透過「財產申報查核平台」系統取得他及配偶及未成年子女之財產、保險及債務等資料，以致於漏報他配偶名下之房貸1筆。

楊男說，該筆房貸都由配偶自行處理，且為「自動存款帳戶」，每月自動扣款，並無存摺簿可供刷摺核對，實因他配偶一時失察而疏忽該筆房貸，絕非故意不提供，絕無申報不實之間接故意，提起行政訴訟，請求撤銷。

北院行政訴訟庭認為，楊男因誤認保險僅具醫療險，而不具儲蓄性質而漏報，不具有申報不實之間接故意，且楊男將房貸填載在申報表之「債務」欄位，純屬一時疏忽之過失行為，難認楊男具有申報不實之間接故意，判決撤銷法務部的6萬元罰鍰，可上訴。