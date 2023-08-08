美國國務院代理第2號人物今天前往尼日，與上月奪取政權的軍政府高官會談，但她形容會談「困難」，並未取得任何進展。

路透社報導，美國代理副國務卿盧嵐（Victoria Nuland）告訴記者，她正在尼阿美（Niamey），並和尼日軍政府國防部長巴爾穆（Moussa Salaou Barmou）和其他3名支持他的上校見了面。

盧嵐說，華盛頓提出恢復民主秩序的方法，但軍政府官員興趣缺缺。她還說，美方表示，如果局勢不扭轉，經濟援助和其他援助將面臨風險。

盧嵐說：「這些對話非常坦率，也相當困難，因為我們再次推動透過談判達成解決方案。在那裡獲得支持並不容易，他們相當堅持己見、一意孤行，但這不符合尼日憲法。」

盧嵐與巴爾穆及其團隊談了兩小時，也有一些私下交談。她要求會見被趕下台的總統貝佐姆（Mohamed Bazoum）或軍政府領導人蒂亞尼（Abdourahamane Tiani），但遭到拒絕。

這是3年來西非和中非發生的第7次政變，撼動世上最貧窮的地區之一沙赫爾（Sahel）地區。