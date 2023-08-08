中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學表示，兒科急診仍有不少因流感高燒的病患，當中多數為8月初初次進幼兒園的新生，讓兒科急診室看診人數暴增，提醒感染流感發燒天數可達5至7天，若體溫大於等於 41 度、使用藥物退燒後孩子的活力食慾依然很差和呼吸急促等，必須馬上帶孩子到兒童急診，以釐清是否演變成流感重症。

謝宗學昨（7）日於個人臉書粉專指出，根據疾管署流感資料顯示，進入暑假整體流感疫情稍微下降，但在兒科急診流感疫情未有趨緩跡象，留觀區仍爆滿，需要住院的病人仍需長時間候床。

謝宗學表示，流感病毒可能來源主要來自托嬰中心、幼兒園或家庭，小學以上的族群大多來自安親班、暑輔或營隊活動。他還提到另一個特別的族群，也就是8月初初次進入幼兒園參加群體生活的孩子，感染流感使得兒科急診室看診人數大增。

謝宗學說，流感發燒的時間可達5至7天，即使流感有抗病毒藥物可治療，也要使用2至3天才療效才會顯著，高燒才會緩解。即便沒有演變成重症，感染流感的孩子倦怠期會比新冠肺炎還要長，更加消耗兒童急診留觀區和兒科一般病房的容額，塞床現況短時間很難解除。

謝宗學也提及，去年底接種的流感疫苗效果幾近消失，新一批疫苗要10月1日後才能送達，這段空白期孩子只能靠個人衛生防護措施，避免病毒入侵，但適逢新冠後回歸正常生活同時，償還免疫負債的第一年，真的很難讓群體生活的孩子完全避免流感病毒。

現階段能做的就是將公費口服抗病毒藥物，5天的劑量服用完畢，若無法吃藥或嘔吐，可以跟醫師討論是否可以改成自費靜脈注射型抗病毒藥物，同時也要注意流感重症危險徵兆，包括體溫大於等於 41 度、使用藥物退燒後孩子的活力食慾依然很差和呼吸急促等，必須馬上帶孩子到兒童急診，以釐清是否演變成流感重症。