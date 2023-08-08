南部登革熱疫情持續嚴峻，其中雲林縣本土登革熱案例已達120例，又以古坑鄉疫情較為嚴重，雲林縣日前協請各縣市支援化學防治噴藥作業，新北環保局評估噴藥量能後，昨起至9日派出21名專業防治人員前往雲林縣古坑鄉，支援熱區化學噴藥防治作業，期能降低登革熱疫情。

環保局長程大維表示，防治登革熱刻不容緩，是所有人要共同努力的環境事務，這次接到雲林縣的支援請求，即立刻盤點人力和機具量能，自8月7日至9日共計3天，派出領有施藥專業證照且熟悉作業的21名專業菁英同仁及10組熱煙霧機支援，配合現場專家及雲林縣政府分配及指揮，執行古坑鄉荷苞村等區域的噴藥消毒作業，全力協助雲林縣圍堵登革熱，避免疫情擴散。

環保局表示，新北市的「清除孳生源」工作，自7月31日由副市長朱惕之率領相關局處首長、里長及志義工一起啟動「市民清潔日活動」，呼籲市民落實「每週1日清潔日」，截至目前已動員4萬餘人次、清除超過1萬3000個積水容器，將繼續動員各機關、里長及社區居民動手清理積水容器，杜絕孳生源。